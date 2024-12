Elfogyott a lendület a tőzsdéken, de itthon vannak izgalmak

Sokszor van olyan, hogy egy részvény grafikonján kialakul egy ígéretes technikai alakzat, és aztán a nagy árfolyammozgáshoz a hír is megérkezik. Ezt láthatjuk ma is. Tegnap írtunk arról, hogy egy aranykereszt rajzolódott ki egy magyar papír grafikonján, amiből akár nagyobb árfolyamemelkedés is jöhet, most pedig a hír is megérkezett.