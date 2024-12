Nyomozók jelentek meg az Adidasnál, dolgozók magánlakását is átkutatták

A német hatóságok újabb házkutatást tartottak az Adidas központjában egy feltételezett adócsalási ügy kapcsán. A vizsgálat során a sportruházati óriáscég állítólagos vámszabálysértéseit vizsgálják, amely akár 1,1 milliárd eurós kárt is okozhatott az államnak. Az ügy részletei még nem ismertek, de a vállalat együttműködik a hatóságokkal.

A Financial Times beszámolója szerint a nyomozók már a második követő napon jelentek meg az Adidas központjában.

A Handelsblatt német gazdasági lap információi alapján a vizsgálat egy évek óta tartó nyomozás új fejleménye, amely során felmerült a gyanú, hogy a vállalat 1,1 milliárd eurós adókárt okozott.

Az Adidas egyelőre nem erősítette meg a szerdai újabb házkutatást, és továbbra is a keddi nyilatkozatára hivatkozik, amelyben hangsúlyozta együttműködési szándékát a hatóságokkal. A vállalat közleménye szerint a vizsgálat a 2019 októbere és 2024 augusztusa közötti időszakra terjed ki, és a termékek Németországba történő behozatalára vonatkozó vám- és adószabályok betartásával kapcsolatos.

Az Európai Ügyészség (EPPO) szerdán közzétett közleményében megerősítette, hogy Németországban és Ausztriában bizonyítékgyűjtő tevékenységet folytatott. Az EPPO szerint "a gyanú szerint egy sportruházat kereskedelmével foglalkozó vállalatcsoport részt vett a behozatali vámok kijátszásában az uniós költségvetés kárára". A nyomozás jelenlegi szakaszában további részleteket nem hoztak nyilvánosságra.

A Financial Times az ügyet ismerő forrásokra hivatkozva arról is beszámolt, hogy a hatóságok nem csak az Adidas központjában, hanem több más üzleti helyszínen és az alkalmazottak magánlakásain is házkutatást tartottak. Ez arra utal, hogy a vizsgálat kiterjedtebb lehet, mint azt korábban feltételezték.

Részvénykereskedés, hosszabb távú befektetési portfóliók vagy nyugdíjportfóliók kialakítása a Portfolio Trader segítségével.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock