Nagy lépésre szánta el magát a Gloster

A nemzetközi piacok felé fordul a Gloster, elsősorban az angol, a német és az amerikai piacokon növekedne a jövőben, amibe jelentős beruházást eszközöl a cég, ezt pedig főként a magyar piacra fókuszáló rendszerintegrációs üzletág értékesítéséből finanszírozná. A lépéstől a növekedés és a profitabilitás javulását várja a menedzsment.

A Gloster az angol, német és amerikai piacokon lévő központjainak intenzív organikus és akvizíciókkal támogatott növekedésére helyezi át a hangsúlyt

– jelentette be a vállalat. Jelentős saját forrású beruházással a társaság nemzetközi értékesítési csapatának fejlesztésére, valamint új AI és felhő alapú digitalizálási termékei piaci bevezetésére koncentrál. Ennek finanszírozását - a kizárólag hazai piacra dolgozó - rendszerintegrációs üzletágának és az azt kiszolgáló ingatlan értékesítéséből teremti elő a Gloster, melyről a mai napon írtak alá szerződést a felek.

A Gloster a jövőben a hazai közbeszerzések helyett elsősorban olyan nagyobb volumenű nemzetközi digitalizálási projektekre fókuszál, melyben rendelkezik különleges tudással, van speciális iparági tapasztalata, fejlesztési módszertana, a saját mesterséges intelligenciát használó megoldásokat tudja kínálni és sokkal profitábilisabb, mint a hazai projektek.

A portfóliótisztítás és az új üzleti modell célja, hogy összekapcsolja a felhő üzletágat és a nemzetközi szoftverfejlesztési üzletágat, amivel versenyképesebb lehet a társaság újabb külföldi digitalizációs projektek elnyerésére. A Gloster várakozásai szerint a tranzakció hatására az export aránya és a deviza bevétel aránya jövőre szignifikánsan emelkedik, ami elősegíti a társaság pénzügyi stabilitását, növeli a profitábilitását. A hazai közbeszerzési bevételek 2026-ban már nem képezik majd a Gloster árbevételének részét és várhatóan már 2025-től az EBITDA arányos margin is emelkedik.

A nemzetközi terjeszkedéstől a menedzsment várakozása, hogy az éves átlagos növekedés gyorsuljon és a Gloster export árbevétele 2027-re elérje a 75%-ot.

A mai szerződés aláírásával a társaság – a hazai piacot kiszolgáló - rendszerintegrációs üzletágát értékesíti, amelynek működése már nem illeszkedik szervesen a nemzetközi terjeszkedést támogató hosszú távú növekedési stratégiába. Az üzletág eladásával nemcsak pénzügyi források szabadulnak fel, hanem menedzsment erőforrások is. Jelentősen csökkennek a cégcsoport adminisztratív terhei és az operatív komplexitás. A tevékenység megszűnésével a másik két üzletág döntéshozatali folyamatai gyorsulnak, lecsökken a belső koordinációhoz szükséges idő. A rendszerintegrációs üzletágba tartozó társaságok értékesítésével egyidőben az azokat kiszolgáló ingatlanokat is értékesítette a Gloster, ennek eredményeként pedig megszűnnek az üzletág fenntartásához kapcsolódó infrastrukturális és adminisztrációs költségek. A társaság az ingatlanok eladásból származó bevételt is a nemzetközi terjeszkedésbe invesztálja – közölte a cég.

A mai naptól a Gloster Infokommunikációs Nyrt.-ben megszűnik a Belföldi operatív igazgató, a Rendszerintegrációs üzletágvezető, a Belföldi értékesítési vezető és a Belföldi szolgáltatás vezető pozíció. A társaság igazgatósága változatlan marad.

A felek az üzletrész átruházási szerződéssel egyidejűleg egy stratégiai együttműködési megállapodást is aláírtak, amelyben vállalták, hogy üzleti alapon továbbra is támogatják egymás tevékenységét. A társaság és a Gloster Networks Kft. közötti élő együttműködések továbbra is szerződés szerint folytatódnak, a Gloster Networks Kft. (egyelőre) változatlan cégnévvel működik tovább a hazai piacon. A megállapodások zárási időszaka a mai napon elindult, a zárás 2025 tavaszán várható.

A Gloster új akvizíciós lehetőségeket is vizsgál – áll a közleményben. Tizenegy tranzakció tapasztalatával a Gloster menedzsmentje továbbra is aktívan keresi azokat az értékteremtő akvizíciós lehetőségeket, amelyek a vállalat növekedési stratégiáját támogatják és erősítik a nemzetközi jelenlétét. Elsősorban olyan hazai és európai cégeket céloznak meg, amelyek nagy növekedési potenciállal rendelkeznek a felhőalapú szolgáltatások, big data és mesterséges intelligencia területén, valamint erős szakmai kompetenciával és nemzetközi ügyfélkörrel bírnak. Az ilyen akvizíciók nemcsak a növekedést gyorsítják, hanem szinergiákat is teremtenek a Gloster meglévő technológiai portfóliójában, miközben új piacokra való belépést és ügyfélkapcsolatok bővítését teszik lehetővé – közölte a vállalat.

A társaság igazgatósága a mai tranzakció aláírását követően 2025. február 28-ig aktualizálja stratégiai tervét figyelembe véve a gazdasági környezeti változásokat is.

A Gloster részvényeinek árfolyama 1,1 százalékos pluszban áll ma.

