Mibe fektessünk 2025-ben? Itt a szakemberek véleménye

Ha visszatekintünk az elmúlt néhány évre, akkor azért most már nyugodtan kijelenthetjük, hogy igazuk van azoknak, akik azt mondják, hogy ez a válság évtizede, kezdte nyitóbeszédét Brezina Szabolcs, az MBH Befektetési Bank vezérigazgatója.

Kezdtünk egy világjárvánnyal, a Coviddal, aztán egy rendkívüli inflációs környezetbe kerültünk, és ezt követően pedig háború robbant ki közvetlen környezetünkben.

Azt gondolom, hogy az elmúltévtizedekben minden egyes válság, minden egyes piaci összeomlás, az mindig egy lehetőség volt, ezért is érdemes szárazon tartani a puskaport.

Vincze Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője arról beszélt, hogy minden évben más eszközosztályok szerepelnek jól, előre nehéz kitalálni azt, hogy egy évben mi fog jól teljesíteni. Általában akkor járunk a legjobban, ha portfóliót építünk, és azzal a koncepcióval futunk neki a befektetéseinknek, hogy nem a győztest választjuk ki, hanem a különböző eszközökből egy elegyet képezünk.

Hogy érdemes összerakni egy portfóliót 2025-re?

Az amerikai részvényeket nem lehet megkerülni Vincze szerint.

Pozitívum, hogy a vállalati profitok emelkednek, a vállalatok köszönik szépen, jól vannak, annak ellenére, hogy magas az alapkamat, szigorú a Fed politikája, negatívum viszont, hogy az amerikai részvénypiac koncentrált és drága.

A mi régiónk, Közép-Kelet-Európa viszont kifejezetten olcsó, még úgy is, hogy idén nagyot emelkedett a magyar és a román tőzsde is.

Nem kell viszont a teljes amerikai részvénypiacot megvenni, le lehet menni a szektorok szintjére is, érdekes például az egészségügyi szektor, az 5 meghatározó szektorból, ami az amerikai piac 75 százalékát lefedi, egyedül az egészségügyi szektor az, ami nem igazán drágult idén.

Ha portfóliót építünk, érdemes a kötvények között is szétnézni, Amerikában most 4%-ot meghaladó az 5 éves hozam.

Debreceni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője kiemelte, hogy a régiós tőzsdék közül Budapest, Bukarest, Prága, Varsó önmagához képest, a saját történetükhöz képest, illetve a többi piachoz képest is olcsó.

Egyedi részvények közül Debreceni megemlítette a Gránit Bankot, aminek a részvényjegyzése a héten jelent meg, és amire az MBH Befektetési Banknak 17 063 forintos egyéves célára van. A befektetési szolgáltatónak többek között az Alteóra, az AutoWallisra és a Masterplastra is a mostani árfolyamnál magasabb célára van.

Kuti Ákos, az MBH Befektetési Bank stratégiai és elemzési igazgatója a viselkedési pénzügyek világából hozott példákat, és arról beszélt, hogy 100-150 olyan azonosított anomália van a befektetési döntéshozatalban, ami annak köszönhető, hogy az agyunk alapvetően nem jól kezeli a pénzt, nem idomultunk még hozzá evolúciós szempontból.

Ezek között van a horgonyzás (anchoring bias), a keretezés (framing bias), a gyakoriság (availability bias), és a ragaszkodás (endowment bias).

Az előadásokat követő panelbeszélgetésben Demjén Ottó, MBH Befektetési Bank kereskedésért és értékesítésért felelős ügyvezető igazgatója, Hercog Péter, az MBH Alapkezelő befektetési üzletágvezetője és Nagy Gyula, az MBH Jelzálogbank vezérigazgatója beszélt a tőkepiaci és ingatlanpiaci trendekről.

Demjén Ottó kiemelte, hogy a Trump jelenségben nagyon sok minden összpontosul, ami befolyásolhatja az életünket, például a vámok kérdése, Trumptól egy protekcionista gazdaságpolitikára számíthatunk, Kína és az USA között zajlik egy ádáz harc a hegemón szerepért, ez a következő tíz évet meghatározhatja. Trump elnöksége alatt jelentős információs szmog is jöhet, erős kijelentésekkel, és aztán kérdéses megvalósíthatósággal vagy megvalósítással találkozhatunk.

Hercog Péter szerint egy nagyon volatilis időszakra számítunk Trump elnöksége alatt. A második nagy kérdés az az európai stimulus. A Draghi-jelentés nagyon sokat szerepel a hírekben, Európa lemaradó, versenyképességi problémák vannak, és a 2025 nagy kérdése, hogy Európa hajlandó-e egy lazább költségvetési politikát bevezetni, és ezzel tovább stimulálni a gyengélkedő gazdaságot. És ami a régiónkat leginkább érdekelheti, az pedig a közelünkben levő háború, úgyhogy talán Trump hozhat ebben némi változást, és ez a piacokon is okozhat némi fellendülést, vagy egy pozitív hír lehet a mi régiós piacainkon. Lengyelország, Magyarország, Csehország, Szlovákia, Szlovénia rendkívül kedvező befektetési lehetőségeket kínál még mindig.

Nagy Gyula a hazai ingatlanpiaci trendekkel kapcsolatban kiemelte, hogy az elmúlt egy évtizedben Magyarországon a lakásáremelkedés szinte minden évben kétszámjegyű volt, és közelebb volt a 20 százalékhoz, mint a 10-hez. Az ingatlan viszont egy veszélyes üzem, a 2008-2009-es időszak megmutatta ezt a subprime válsággal. A következő időszakban viszont Nagy szerint az ingatlan fókuszba fog kerülni, a legfrissebb statisztikák szerint már 8-10 százalékos volt az áremelkedés az idei második negyedévben, a harmadik negyedévben Budapesten pedig már 14 százalékos. Az állampapírpiacról kiáramló megtakarítások is húzzák a piacot, de van egy elhalasztott kereslet is, jövőre pedig több olyan ösztönző jelenik meg, kezdve a SZÉP Kártya felhasználás kibővítésétől a cafeteriáig.

Hogy hogyan érdemes összeállítani 2025-re egy befektetési portfóliót, azzal kapcsolatban Hercog Péter elmondta, hogy nagy emelkedésen vagyunk túl, nem árt az óvatosság, visszafogott kockázattal rendelkező portfólióval érdemes nekiindulni 2025-nek. A kötvénypiacok viszont jól néznek ki, vonzó befektetések a devizában denominált régiós kötvények. Demjén Ottó a közép-kelet-európai régió részvénypiacát emelte ki, a lengyel, a román és a magyar részvénypiac is vonzó. Nagy Gyula szerint a hazai lakóingatlan is érdekes befektetési lehetőség, és nemcsak Budapesten, hanem vidéki, egyetemi városokban is.

Címlapkép forrása: Marián Vejcik - Slovcar via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ