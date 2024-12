Elromlott a hangulat az amerikai tőzsdéken

Az utóbbi hetekben az Nvidia látványosan alulteljesített a legfontosabb tech-óriások körében, az elmúlt napokban pedig be is gyorsult a chipgyártó esése. A lejtmenet ma is folytatódik, ezzel pedig máris egy nagyon fontos szinthez ért az AI-részvény árfolyama, éppen ezért megnéztük, hogy meddig zuhanhat még az Nvidia, valamint azzal is foglalkoztunk, hogy mi áll az elmúlt hetekben látott esés mögött.