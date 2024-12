Egyre közelebb egymáshoz a Nissan és a Honda - Egymás gyárait használhatják termelésre

A Honda és a Nissan azt tervezi, hogy egymás gyáraiban gyárt járműveket a kapcsolatok elmélyítését és esetleges egyesülését célzó tervük részeként, írja a japán Kyodo hírügynökség.

A Honda a terv részeként megfontolja hibrid járművek szállítását a Nissan számára

- írja a Kyodo.

A Kyodo szerint a Honda használhatná a Nissan brit autógyárát, mivel Európában jelenleg csak motor- és motorkerékpár-gyárai vannak.

A két autógyártó márciusban stratégiai partnerséget kötött, hogy együttműködjenek az elektromos járművek fejlesztésében, de a Nissan az elmúlt hónapokban pénzügyi és stratégiai nehézségekkel küzdött.

A Honda, Japán második legnagyobb autógyártója és a Nissan, a harmadik legnagyobb autógyártója egyesülésével a Toyota és a Volkswagen mögött a világ harmadik legnagyobb autógyártó csoportja jönne létre a járműeladások alapján, amely évente 7,4 millió járművet gyárt.

A Honda, a Nissan és a Mitsubishi Motors jelenleg is azon van, hogy egyesítsük erőinket, és megvizsgáljuk az együttműködés lehetséges formáit, de még semmi sem dőlt el

- mondta a Honda szóvivője, amikor a jelentésről kérdezték.

Szerdán számoltunk be arról, hogy lapértesülések alapján a Nissan a Hondával, később pedig akár a Mitsubishivel is összeállhat, sőt, a Foxconn is részesedést szerezhet a bajba jutott japán autógyártóban. A Nissan számai alaposan elromlottak az elmúlt hónapokban, bennfentesek szerint hónapjai maradtak a túlélésre, erről itt írtunk részletesebben.

Címlapkép forrása: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

