Az élő művészek alkotásainak 2024-es toplistája a hazai aukciós piacon

Ez egyben azt is jelenti, hogy a korábbi művészettörténeti korszakok mesterei és a maiak árai közötti, egyszer már csökkenni látszó különbség újra növekedésnek indult. Míg két éve Keserü Ilona egyik munkájáért 110 millió forintot is megadtak, idén már ennek az összegnek a fele is elég volt a dobogó legfelső fokához. Ami viszont nem változott: az elmúlt két évhez hasonlóan idén is Keserü lett a legdrágább élő művész.

Két éve a TOP 10-es helyezéshez legalább 20 millió forintos leütés kellett, idén ehhez már 9,5 millió forint is elég volt.

A tíz legdrágább mű átlagára tavalyelőtt 45,2 millió forint volt, idén már csak 19,9 millió. Ennek a visszaesésnek több, részben egyelőre csak feltételezhető oka van. Ami biztos, az a sajnálatos tény, hogy a rendszerint a legmagasabb árakat szállító művészek közül az elmúlt években többek – így Reigl Judit, Bak Imre, Konok Tamás, Molnár Vera és mások – pályája lezárult, így ők, ha értek is el a korábbiakhoz hasonló árakat, már nem szerepelnek ezen a listán. Ugyanakkor könnyen elképzelhető az is, hogy a piacon egyfajta részleges visszarendeződés is zajlik és a ma is aktív vezető mestereknek az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt árai nem minden esetben tarthatóak.

Az idei lista több tekintetben is színesebb a tavalyinál. Míg az előző évet Keserü Ilona dominálta, hiszen a 10 legdrágább festményből 6 is az ő műterméből került ki, idén 8 művész osztozik a kialakult holtverseny miatt nem 10, hanem 12 helyen. Keserü Ilonának és Nádler Istvánnak 3-3 műve szerepel a listán, míg a többieket 1-1 alkotás képviseli. Míg tavaly a TOP 10 valamennyi tételét a Kieselbach és a Virág Judit Galéria árverezte, idén a BÁV Art és a FreylerArt is fel tudott mutatni ilyen művet; a BÁV ART ráadásul a listavezető Keserü-festmény eladásával büszkélkedhet. Az egyetlen igazán váratlan név a rangsorban Gyulai Lajos, aki a FreylarArtnál elért életmű-rekordjával került be a TOP10-be.

Lássuk ezek után 2024 legdrágább, ma is aktív művészek műtermeiből kikerült festményeit:

1. Keserü Ilona: Előérzet, BÁV ART, 55 000 000 Ft

A végén csattan az ostor, hiszen Keserünek ez az 1990-ben született monumentális alkotása a BÁV ART tavaszi árverésének utolsó festménytételeként került kalapács alá. A kép akár programműnek is tekinthető; egyaránt jellemzi a neoavantgárd pop-artos motívumvilága és az új szenzibilitás festőisége, élénk koloritjának gyökerei pedig az 1960-as évekig nyúlnak vissza, amikor a művész színhasználatát a spektrumszínek tartományai felé kívánta tágítani. A 36 millió forintról indított festményért kialakult heves licitcsata végül az élő művész munkájáért idén kifizetett legmagasabb árat eredményezte.

Keserü Ilona: Előérzet. A BÁV ART jóvoltából

2. Keserü Ilona: Idézetek Kornissnak, Virág Judit Galéria, 50 000 000 Ft

Ez a szintén 1990-ben született festmény Keserű hommage-képei, azaz azon alkotásai közé tartozik, amelyek más, pályájára, gondolkodásmódjára ható művészek – jelen esetben az akkor hat éve elhunyt Korniss Dezső – előtti főhajtást jelentenek. Képalkotói módszerében ekkortájt jelenik meg az önidézés; ebben a művében tíz különböző műfajú, formavilágú és színű kompozíciója elevenedik meg újra, így az egyfajta sajátos önéletrajzként is felfogható. A számtalanszor kiállított és a napokban elhunyt Nudelman László rangos gyűjteményét is megjárt festmény 40 millió forintról indulva becsértéke alatt, 50 millióért talált gazdára.

Keserü Ilona: Idézetek Kornissnak. A Virág Judit Galéria jóvoltából

3-4. Kelemen Károly: Cím nélkül (Sakk az avignoni kisasszonyokkal), Kieselbach Galéria, 15 000 000 Ft

Az alig néhány hete elhunyt Kelemen Károly ezen az 1996-ban született nagyméretű olajképén Pablo Picasso ikonikus alkotását, az Avignoni kisasszonyokat illesztette saját kompozíciójába, monumentális mackó alteregója segítségével sakktáblán mozgatva a Picassótól ismert figurákat. Kelemennél, mondja Radnóti Sándor, minden mű, amit másol és variál, témává és sémává minősül vissza, amelyet szabadon gyúr, torzít, kombinál a sajátjává. A korábban amerikai magángyűjteményben őrzött alkotás ára 12 millió forintról indulva jutott el becsértéke sávjába.

Kelemen Károly: Cím nélkül (Sakk az avignoni kisasszonyokkal). A Kieselbach Galéria jóvoltából

3-4. efZámbó István: Szerelem-Élet-Halál, Kieselbach Galéria, 15 000 000 Ft

efZámbó István nagy léptékű korai főműve, mely címében az általa alapított Happy Dead Band első albumát idézi, a szentendrei underground korszak kellős közepén készült és egyesíti a nyolcvanas évek vibrálóan expresszív festői energiáit a művész saját kedvenc motívumaival. A Svédországban született olajkép 11 millió forintról indulva végül becsértéke sávjában talált gazdára.

efZámbó István: Szerelem-Élet-Halál. A Kieselbach Galéria jóvoltából

5-6. Nádler István: M. No. 18., Virág Judit Galéria, 12 000 000 Ft

A kissé rejtélyes című munka a 90-es évek végén született; akkor, amikor a művész hosszú kísérletezés után eljutott az abszolút festőiséghez. Az úgynevezett kék-fekete képeket meditációs folyamat hívta életre – erre utal a címben az M –, ami magyarázza a színek és formák feltűnő visszafogottságát. E képeken az alap teljesen fekete (később fehér vagy szürke); a lendületes gesztusokkal felvitt széles ecsetvonás a sorozat minden egyes alkotásán más és más jel- vagy írásszerű formát mutat. Jelen művet a galéria 6,5 millió forintról indította; a leütési ár a becsérték sávjának középső harmadában helyezkedik el.

Nádler István: M. No. 18. A Virág Judit Galéria jóvoltából

5-6. Keserü Ilona: Élőlény, Virág Judit Galéria, 12 000 000 Ft

Keserünek a TOP 10-be bekerült három festménye közül ez a legfiatalabb, 2016-ban készült. A címben szereplő élőlény, az eleven organizmus a festményen maga a szín. A vibrálóan eleven színcsomó lebegni, pulzálni látszik a háttér előtt, mozgásának iránya van, jelenléte derűt és életerőt sugároz. Az olajképre 5,5 millió forinton kezdődött a licit, mely végül két licitlépcsővel a becsérték felső határa felett állt csak meg.

Keserü Ilona: Élőlény. A Virág Judit Galéria jóvoltából

7. Nádler István: Bartók, Virág Judit Galéria, 11 000 000 Ft

A kék-fekete képek mellett Nádlernek ez a korábbi, 1981-es munkája is bekerült a TOP 10-be. A 80-as évek eleje a művész pályáján az útkeresés időszaka volt, amiben leginkább a zene volt segítségére. Nádler nem ihletet várt a zenétől, nem is annak képi illusztrációját akarta nyújtani; a zenében az általa keresett képnyelvi, kompozíciós lehetőségek párhuzamait találta meg. A külföldi magángyűjteményt is megjárt festmény ára 7.5 millió forintról indulva jutott el becsértéke sávjába.

Nádler István: Bartók. A Virág Judit Galéria jóvoltából

8-9. Mengyán András: A rejtélyes tizenhat dimenziós tér, Virág Judit Galéria, 10 000 000 Ft

Ritkán kerül Mengyán Andrástól ilyen életművi jelentőségű alkotás kalapács alá, mint ez a méretében is monumentális, címében a művész kutatásainak tárgyára utaló festmény. Mengyán feltételezi, hogy az érzékszerveinkkel közvetlenül tapasztalható térdimenziókon túl több is létezhet. Az általa használt, UV fény hatására világító festék eltérően reagál a természetes és az UV fényre, s ezzel megalkotja a terek újabb, láthatatlan dimenzióit. A többszörösen kiállított és reprodukált festmény ára 6,5 millió forintról indulva jutott el becsértéke alsó határáig.

Mengyán András: A rejtélyes tizenhat dimenziós tér. A Virág Judit Galéria jóvoltából

8-9. Méhes Lóránt: Csillagok és szappanbuborékok, Kieselbach Galéria, 10 000 000 Ft

Méhes, a magyar hiperrealizmus kulcsfigurája az 1970-80-as évek pesti undergroundjának fontos szereplőjeként indult, majd hosszabb ideig együtt dolgozott Vető Jánossal. Az ezredforduló ismét új korszakot nyitott pályáján, elővette régi fényképeit és azokat nagyította fel vásznaira, ily módon saját maga krónikásává vált. Most kalapács alá került 2004-es, magát feleségével ábrázoló festményének alapja egy csaknem 30 évvel korábbi, a házibulik kései óráinak hangulatát megjelenítő fotó. A 7,5 millióról indított festmény árát a licitálók a becsérték sávjába emelték.

Méhes Lóránt: Csillagok és szappanbuborékok. A Kieselbach Galéria jóvoltából

10-12. Fehér László: A nagy utazás, Kieselbach Galéria, 9 500 000 Ft

Fehér jellegzetes, fekete-sárga színkombinációjú, nagyméretű 1991-es festménye Alexander Borovsky elemzése szerint a repülés, az elvágyódás és az emlékképekbe ragadt melankólia emlékműve. A kortárs magyar festészetnek szentelt kanadai kiállításon is bemutatott, ismert hazai magángyűjteményt megjárt festmény 5 millió forintról indulva végül becsértéke felső határánál egy licitlépcsővel magasabb áron kelt el.

Fehér László: A nagy utazás. A Kieselbach Galéria jóvoltából

10-12. Gyulai Lajos: Rózsaszín elemek, FreylerArt Galéria, 9 500 000 Ft

A jövőre 80. születésnapját ünneplő Gyulai Lajos nevével eddig nem találkoztunk a legmagasabb árakat elérő kortárs mesterek között. Gyulai autodidakta művész, ismereteit szabadiskolában gyarapította és olyan kiváló mesterek karolták fel, mint Barcsay Jenő és Hincz Gyula. A geometrikus új absztrakció hatása 1967-től, valamivel az Iparterv csoport megalakulása előtt jelent meg művein. Gyulai ismerte a csoport munkásságát, de nem tartozott közéjük. E korszakának egyik főműve a most 8,5 milliós induló árral kalapács alá került hard edge olajkép, melyet ugyan becsértékének sávja alatt ütöttek le, de a 9,5 millió forint így is nagy életmű-rekordot jelent a művész számára.

Gyulai Lajos: Rózsaszín elemek. A FreylerArt Galéria jóvoltából

10-12. Nádler István: M. No. 20, Virág Judit Galéria, 9 500 000 Ft

A művész fentebb már tárgyalt sorozatának ugyanabban az évben keletkezett másik, 20-as sorszámot viselő darabja egy árveréssel később 5 millió forintról indítva várta a liciteket; a leütési ár csak egy licitlépcsővel maradt el a becsérték sávjának felső határától.

Nádler István: M. No. 20. A Virág Judit Galéria jóvoltából

A tételek bemutatásához felhasználtuk az érintett árverések katalógusaiban az adott művekhez megjelent tanulmányokat.

Az illusztrációkat az érintett aukciósházak jóvoltából közöljük.

Szerző: műtárgy.com

Címlapkép: Keserü Ilona: Élőlény. A Virág Judit Galéria jóvoltából