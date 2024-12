Jön a karácsony - Mi történik a piacokon?

Portfolio 2024. december 23. 08:13

Jön a karácsony, vele együtt pedig valóságos adatdömpinggel indul a hét a tőzsdéken. Reggel a magyar makrogazdasági adatok dominálnak, de érkezik az Egyesült Királyság Q3-as folyó fizetési mérlege is, valamint az USA Chicagói Fed-indexe és fogyasztói bizalmi mutatója is publikálásra kerül délután.



Ázsiában jó hangulatban telt a kereskedés, és a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján Európában, és Amerikában is emelkedésre számíthatunk.