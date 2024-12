Meddig lehet még csodálatos a Csodálatos Hetes?

A nagy amerikai tech részvények alkotta „Csodálatos Hetes” továbbra is meghatározó szerepet tölt be a globális részvénypiacokon. 2024 végére súlyuk az S&P 500-ban még nőtt is, miközben a csoport átlagos éves hozama kiugró teljesítményt mutatott, főleg az Nvidia miatt. Az Nvidia a mesterséges intelligenciának köszönhetően tovább nőtt idén, míg például a Tesla az idei gyengébb üzleti teljesítményen felülemelkedve, politikai hatások révén kapott új lendületet. A csoport dominanciája azonban nemcsak lehetőségeket, hanem kockázatokat is rejt – vajon meddig maradnak csodálatosak?