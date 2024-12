Csúnya esés után felpattanás volt az amerikai tőzsdéken

Hétfőn Európában eséssel indult a nap a vezető tőzsdéken és a Budapesti Értéktőzsdén is, például amiatt, hogy a nyitást követően megütötték az OTP-t , több mint 2 százalékos mínuszban is volt a bankpapír. Aztán a nap végére enyhült az eladói nyomás, és végül 0,7%-os mínuszban, 21690 forinton fejezte be a napot és egyúttal az évet is a bankpapír, mivel ez volt az év utolsó kereskedési napja a magyar és a legtöbb európai tőzsdén. Amerikában a nyitást követően több mint 1 százalékos esésben is jártak a vezető részvényindexek, aztán a nap második felében felpattanás kezdett kibontakozni, de a záráshoz közeledve ez elhalt.