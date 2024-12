Csúnya esésben az amerikai tőzsdék

A múlt hét elején látott felpattanás nem tartott sokáig a bitcoinban, ugyanis a hét vége felé ismét nyomás alá került az árfolyam, ráadásul nemrég egy fontos szintet is leszakított a jegyzés, és olyan történt, amire október óta nem volt példa a bitcoin esetében. Éppen ezért megnéztük, hogy meddig eshet még az árfolyam, és azt is, hogy milyen fontos szintekre érdemes most figyelnie a befektetőknek. Lássuk!