Világsztár a magyar tőzsde, és még mindig nagyon olcsó

Évek óta mondjuk, hogy olcsók a magyar részvények, aztán 2022-ben jött az ukrajnai háború, igazi nagy leárazás, készletkisöprés jött, sokan szabadultak a magyar kitettségüktől, és utólag visszanézve akkor hihetetlenül olcsón lehetett magyar papírokat venni. Aztán jött 2024, és a magyar részvénypiac a világ egyik legjobbja lett, ahogy közeledtünk 2025-höz és Trump beiktatásához, egyre inkább az ukrajnai békét árazták a befektetők, új csúcsra ment az OTP és a Richter is. A durva az, hogy még mindig olcsók a magyar részvények.

Miért fektetnél be egy olyan ország vállalatának részvényébe, ami szomszédos Ukrajnával, ahol éppen háború zajlik? Vagy egy olyan cég papírjaiba, ami Ukrajnában és Oroszországban is működik, és a profitjának nagy része onnan jön? Vagy egy olyan vállalat részvényébe, amelyik Oroszországból származó energiahordozókkal működik, amiket ráadásul Ukrajnán kell keresztül szállítani?

Ezeket a kérdéseket mérlegelték 2022 elején – egyébként már az ukrajnai orosz invázió előtt – a befektetők, és nagy részük arra jutott, hogy nem kell ilyen részvényekbe befektetni. Akinek meg volt, próbált szabadulni a magyar papíroktól. Az eredmény elég pusztító lett:

bő három hét alatt a Telekom elveszítette az értéke tizedét, a Mol a hatodát, a Richter a harmadát, az OTP pedig a felét.

És a lejtmenetnek akkor még nem is volt vége, az azt követő hónapokban is nyomás alatt voltak a magyar részvények. Vagyis az történt, hogy

egy külső esemény hatására durván átárazódott a magyar részvénypiac.

Idő kellett hozzá, mire a piac elhitte, hogy a magyar vállalatok brutálisan gyorsan alkalmazkodtak a kialakult helyzethez, és bőven nem a legrosszabb forgatókönyv valósul meg. A nagy magyar tőzsdei cégek nem vonultak ki sem Ukrajnából, sem Oroszországból, villámgyorsan racionalizálták ottani működésüket, ha kellett, csökkentették kitettségüket.

Az OTP továbbra is működik Oroszországban és Ukrajnában (bár az orosz bankot eladnák, de azt üzletileg racionálisan nem könnyű), az anyabanki kitettséget leépítették a két országban, megtalálták az optimális üzemméretet, és most a csoport profitjának hatoda a két országból jön. A Richter is bent maradt Oroszországban, sőt, jóval több a bevétele most onnan, mint a háború kitörése előtt. A Mol továbbra is hozzájut az orosz kőolajhoz és földgázhoz, időt nyerve a finomítói átalakításához.

És akkor elérkeztünk 2024-be, amikor a magyar részvénypiac több mint 30 százalékos emelkedéssel a világ legjobbjai között volt.

Még úgy is, hogy a Mol 5 százalékot esett, viszont az OTP közel 40, a Richter közel 20, a Telekom pedig közel 90 százalékot ralizott, az OTP és a Richter történelmi csúcsra emelkedett. Ebben sok más mellett már Donald Trump újraválasztása is benne volt, a régi-új amerikai elnök többek között azonnali ukrajnai béketeremtéssel kampányolt, nem nehéz belátni, hogy egy tűzszünet jó hatással lenne a régió cégeire és azok részvényeire, így a magyarokéra is.

Évek óta írjuk a Portfolio-n, hogy a magyar részvények nagyon olcsók. Aztán az ukrajnai invázió után jóárasították a magyar részvénypiacot, amivel értelmezhetetlenül olcsók lettek a magyar papírok, viszont az ukrajnai háború kirobbanását követő mélypontok óta a Mol közel 15, a Richter 60, az OTP 180, a Telekom pedig 350 százalékot emelkedett (úgy, hogy ezek a cégek tetemes osztalékot is fizettek azóta).

Mi kellett az emelkedéshez?

Erős céges teljesítmények, bevétel- és profitnövekedés

Jó nemzetközi tőzsdei hangulat

Az ukrajnai béke ígérete (Orbán Viktor szerint 2025-ben véget ér a háború, és a béke éve jön)

Egyedi céges sztorik (például a Magyar Telekomnál az inflációkövető díjkorrekció, a különadók kivezetése, az osztalék emelkedése)

Forintgyengülés (dollárban nézve is az élmezőnyben van idén a magyar piac)

Hogy egy ekkora rali után hogy néznek ki az árazások?

Még mindig nagyon olcsó a magyar piac.

6 alatti P/E rátán lehet megvenni a magyar piacot, az OTP 6 körüli P/E és 1,1-es P/BV szorzón forog, a Mol P/E-je 5-ös, EV/EBITDA-ja 3-as, a Richter P/E-je 7-es, a Telekom EV/EBITDA-ja még mindig 4 alatti.

Historikusan és a releváns peerekhez képest is olcsók a magyar részvények.

Ha kitart a jó tőkepiaci hangulat, és Ukrajnában elhallgatnának a fegyverek, nem lennénk meglepődve, ha 2025-ben újra remek éve lenne a magyar tőzsdének.

