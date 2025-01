Nincs mostantól Vodafone Magyarországon

Új vezérigazgató-helyettest nevezett ki a 4iG: 2025. január elsejével létrehozta az Űr és Védelmi Technológiai vezérigazgató-helyettesi pozíciót, amelyet Sárhegyi István tölt be. A 4iG Űr és Védelmi Technológiai vezérigazgató-helyettese a 4iG Csoport Vezérigazgatójának közvetlen irányítása alatt látja el feladatait - jelentette be a vállalat. Mint ismeretes, az űriparban ambíciózus terveket foglmazott meg az elmúlt hónapokban a 4iG, saját műholdprogramot mutatott be és Jászai Gellért, a 4iG elnöke személyesen találkozott Elon Muskkal is, aki a SpaceX révén kötődik az űriparhoz.

Eközben újabb fontos állomásához érkezett a 4iG 2023. november 13.-án elindított transzformációs programja azzal, hogy a kiválás útján történő szétválás után a Vodafone Magyarország Zrt. neve 2025. január 1.-től a One Magyarország Zrt.-re változott, az infrastruktúra divíziót magába foglaló V-Hálózat Távközlési Zrt. pedig 2025. január 1-jén megkezdte a működését.

Így mostantól külön vállalatokban működnek tovább a kereskedelmi, illetve az infrastruktúra divíziók.

A transzformációs programtól jelentős cégérték-növekedést vár a 4iG menedzsmentje, korábbi prognózisok szerint a szepraráció 400 milliárd forintos növekedést eredményezhet.

A Vodafone mellett a Digi, az Antenna Hungária és az Invitech márkákat is kivezette január 1-től a 4iG, amleyek mostantól egységesen One márkanév alatt nyújtják lakossági és vállalati távközlési szolgáltatásaikat. Az új márkanév mellé új szlogen és logó érkezett, amelyben a türkiz, a fehér és a fekete színek dominálnak.

A távközlési üzletágak szétválása mellett az informatikai divízió is külön vállalatként folytatja működését, 4iG Informatikai Zrt. néven 2025. január 1-től.

A hazai távközkési szektorban zajló átalakulásokról az alábbi cikkünkben írtunk:

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images