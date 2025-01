Óriási acélipari fúziót akadályozna meg Joe Biden

Megakadályozná az Egyesült Államok a US Steel felvásárlását, Joe Biden már döntést hozott erről a The Washington Post értesülései szerint. A lépés jelentős hatással lehet az amerikai acélipar jövőjére és a nemzetközi üzleti kapcsolatokra - írta a Cnbc

A The Washington Post két névtelen kormányzati tisztviselőre hivatkozva közölte, hogy

Biden elnök blokkolni fogja a japán acélipari óriás, a Nippon Steel 14,9 milliárd dolláros ajánlatát.

A Fehér Ház várhatóan még pénteken hivatalosan is bejelenti ezt a döntést.

Az ügylet jóváhagyását december 23-án adták Biden kezébe, miután az Egyesült Államok külföldi befektetésekkel foglalkozó bizottsága (CFIUS) nem tudott konszenzusra jutni. Az elnöknek 15 napja volt a döntés meghozatalára.

A CFIUS korábban aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a felvásárlás után a Nippon Steel csökkentheti az U.S. Steel termelési kapacitását, ami nemzetbiztonsági kockázatot jelenthet. "A U.S. Steel potenciális csökkentett termelése ellátási hiányokhoz és késedelmekhez vezethet, amelyek hatással lehetnek a nemzetbiztonság szempontjából kritikus iparágakra" - áll a bizottság értékelésében a The Washington Post szerint.

Az aggodalmak eloszlatása érdekében a Nippon Steel kedden felajánlotta az amerikai kormánynak, hogy vétójogot kaphat a vállalat acéltermelésének bármilyen csökkentésével kapcsolatban. Emellett korábban több engedményt is tett, például ígéretet tett arra, hogy a U.S. Steel központja Pittsburghben marad, és az igazgatótanácsot amerikai állampolgárokkal töltik fel.

Az ügylet támogatói között voltak a U.S. Steel részvényesei, akik áprilisban megszavazták a tranzakció jóváhagyását.

Biden elnök azonban már korábban is kifejezte ellenérzését az ügylettel kapcsolatban. Márciusban egy hivatalos nyilatkozatban hangsúlyozta: létfontosságú, hogy a U.S. Steel egy olyan amerikai acélipari vállalat maradjon, amely hazai tulajdonban van és hazai üzemeltetésű. A felvásárlás ellenzői között van Donald Trump volt elnök is, aki a közösségi médiában fejezte ki nemtetszését.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images