Alaposan kiosztotta a Nobel-békedíjas újságíró a Facebook anyacégét: a Meta újítása elhozhatja a „tények nélküli világot”

A Meta tényellenőrzési gyakorlatának tervezett változtatásai aggodalmat keltenek a Nobel-békedíjas újságíró körében. Maria Ressa szerint a Facebook és Instagram tartalom-moderációjának lazítása veszélyt jelenthet a demokráciára és a közösségi média felhasználóira nézve. A döntés szélesebb körű vitát indított el a közösségi platformok felelősségéről és a dezinformáció terjedésének kockázatairól - jelentette a The Guardian

Maria Ressa, a 2021-es Nobel-békedíjas újságíró élesen bírálta a Meta, a Facebook és Instagram anyavállalatának terveit a tényellenőrzési gyakorlat megváltoztatására vonatkozóan. Az amerikai-filippínó újságírónő szerint Mark Zuckerberg döntése, hogy lazít a tartalmi moderáción, súlyos következményekkel járhat, „tények nélküli világot” hozhatja el.

Mark Zuckerberg azt mondja, hogy ez a szólásszabadság kérdése - ez teljesen téves. Csak akkor állíthatja ezt, ha profitorientált; csak akkor állíthatja ezt, ha hatalmat és pénzt akar. Itt a biztonságról van szó

- nyilatkozta Ressa az AFP hírügynökségnek. A Rappler hírportál társalapítója, aki a véleménynyilvánítás szabadságáért folytatott munkájáért kapta a Nobel-békedíjat, határozottan elutasította Zuckerberg állítását, miszerint a tényellenőrzők túlzottan elfogultak politikailag. Ressa hangsúlyozta az újságírói normák és etika fontosságát, szembeállítva azt a Meta tervezett lépéseivel.

Amit a Facebook tesz, az az, hogy megszabadul ettől, majd hagyja, hogy a hazugság, a düh, a félelem és a gyűlölet megfertőzzön minden egyes embert a platformon

- figyelmeztetett Ressa.

Mark Zuckerberg bejelentése szerint a Meta az Egyesült Államokban megszüntetné a jelenlegi tényellenőrzési rendszert, és egy tömeges moderáló szolgáltatással helyettesítené azt. Emellett

a vállalat tervezi bizonyos témákra vonatkozó korlátozások feloldását is, például a bevándorlás és a nemek közötti egyenlőség területén.

A Meta közlése szerint egyelőre csak az Egyesült Államokban tervezik a tényellenőrzők eltávolítását, de a többi változtatást világszerte bevezetik. A lépés aggodalmat keltett a dezinformáció terjedésének lehetséges következményei miatt.

A Meta korábbi gyakorlata is kritikák kereszttüzébe került. 2021-ben Frances Haugen, a vállalat egykori alkalmazottja azt állította, hogy a nem angol nyelvű piacokon hiányoznak a megfelelő biztonsági ellenőrzések. A Meta akkor cáfolta ezeket az állításokat, és hangsúlyozta a felhasználók védelmére fordított jelentős befektetéseit. A közösségi média platformok felelőssége a dezinformáció terjedésének megakadályozásában továbbra is is heves viták tárgya marad, különösen olyan régiókban, ahol ezek a platformok jelentős befolyással bírnak a közvéleményre és a politikai folyamatokra.

