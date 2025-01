Elmondta a neves befektető, mi most a legnagyobb gond a részvénypiaccal

A világhírű értékalapú befektető, Howard Marks, az Oaktree Capital Management társalapítója és társelnöke legújabb befektetői feljegyzésében öt figyelmeztető jelet azonosított a részvénypiacon. Marks, aki korábban sikeresen előre jelezte a dotcom lufit, most olyan kockázatokra hívja fel a figyelmet, amelyek hosszú távon gyenge hozamokat vagy akár jelentős visszaesést is okozhatnak - közölte a CNBC

Az S&P 500 index 1998 óta a legjobb kétéves teljesítményt nyújtotta, ami Marks szerint óvatosságra int.

Bár nem nevezi kifejezetten lufinak a jelenlegi helyzetet, több aggasztó jelet is lát a piacon.

Az egyik legfontosabb figyelmeztető jel az értékeltség. Marks rámutat, hogy az S&P 500 jelenlegi P/E mutatója 22-es, ami a történelmi átlag felső határához közelít. A JPMorgan Asset Management adatai alapján ez a magas szorzó 10 éves távlatban -2% és +2% közötti hozamot vetít előre. A hosszú távú gyenge teljesítmény helyett az is lehetséges, hogy a korrekció rövid idő alatt történik meg, ami meredek, hirtelen esést eredményez, hasonlóan ahhoz, mint amikor az internet lufi kipukkadt a 2000-es évek elején, mondta Marks.

Nem kéne azon meglepődni, hogy egy befektetés hozama jelentősen függ a befektetésért fizetett ártól. Emiatt a befektetőknek nyilvánvalóan nem lehet közömbös a mai piaci értékeltség

- írta Marks feljegyzésében.

A tapasztalt befektető külön kiemeli az AI-t, mint potenciális kockázati tényezőt. A mesterséges intelligencia az elmúlt két év legnagyobb befektetési sztorijává vált, ami olyan vállalatokat, mint az Nvidia, rendkívül magas árfolyamokra repített.

Marks aggodalmát fejezi ki azzal kapcsolatban is, hogy a piac túlzottan bízik a legnagyobb technológiai vállalatok stabilitásában, a "too big to fail" elv alapján. Az úgynevezett "Magnificent Seven" részvények - köztük az Nvidia, Microsoft, Apple és Meta Platforms - felelősek az S&P 500 2024-es nyereségének több mint feléért a Bespoke Investment Group szerint.

A befektető azt a kérdést is felveti, hogy az S&P 500 emelkedésének egy része nem származik-e a passzív befektetők automatizált vásárlásaiból, akik figyelmen kívül hagyják az értékeltségi szempontokat.

Marks, akinek befektetési elemzései kötelező olvasmánnyá váltak a Wall Streeten, egy Warren Buffettnek tulajdonított idézetet is felidéz:

Amikor a befektetők elfelejtik, hogy a vállalati nyereség évente körülbelül 7%-kal nő, akkor hajlamosak bajba kerülni.

Bár Buffett állítólag tagadta, hogy valaha is mondta volna ezt, Marks szerint a gondolat továbbra is érvényes és fontos a jelenlegi piaci környezetben.

Címlapkép forrása: Paul Yeung/Bloomberg via Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ