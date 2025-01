Kilőtt a Moderna-vakcina gyártójának árfolyama

Az Egyesült Államokban bejelentett első emberi madárinfluenza-haláleset hatására jelentősen emelkedtek az oltóanyag-fejlesztő cégek részvényei a tőzsdén. A hír nyomán fokozódott az aggodalom a vírus esetleges terjedése miatt, ami felértékelte a vakcinafejlesztésben érdekelt vállalatok piaci pozícióját - írta a Financial Times

A keddi kereskedési napon a Moderna részvényei 11,6 százalékkal, a Novavax papírjai 10,8 százalékkal, míg a CureVac részvényei 5 százalékkal erősödtek.

Az egyik legnagyobb amerikai gyógyszergyártó, a Pfizer részvényei is közel 1 százalékos emelkedést mutattak.

Az amerikai járványügyi és megelőzési központok (CDC) hétfőn erősítették meg, hogy Louisianában egy idős, alapbetegségben szenvedő beteg elhunyt a madárinfluenza H5 törzse miatt. A CDC közleménye szerint 2024 eleje óta 66 H5N1-es madárinfluenzás megbetegedést regisztráltak az Egyesült Államokban, azonban hangsúlyozták, hogy a lakosságot érintő kockázat továbbra is alacsony.

A legfontosabb, hogy nem azonosították az emberről emberre történő terjedést. A louisianai esethez hasonlóan a legtöbb H5-ös madárinfluenza-fertőzés az állatok és az emberek közötti expozícióhoz kapcsolódik

- emelte ki a CDC.

A New England Journal of Medicine című orvosi folyóiratban megjelent tanulmány szerint a louisianai haláleset előtt a legtöbb eset enyhe lefolyású volt. A leggyakoribb tünetként kötőhártya-gyulladást, lázat és légúti panaszokat azonosítottak. A járványügyi szakemberek azonban figyelmeztetnek, hogy az enyhe tünetek annak tudhatók be, hogy a fertőzöttek főként fiatal mezőgazdasági munkások voltak.

Tavaly júliusban a Moderna 176 millió dolláros támogatást kapott az amerikai kormánytól madárinfluenza elleni vakcina kifejlesztésére. A Novavax és a CureVac szintén rendelkezik korai stádiumban lévő madárinfluenza elleni vakcinával. A Pfizer májusban jelentette be, hogy olyan vakcinát fejleszt, amely a madarak és tehenek körében jelentős betegséget okozó madárinfluenza-törzs ellen hatásos.

Az Egyesült Államok kormánya jelentős készlettel rendelkezik madárinfluenza elleni vakcinákból, és állítása szerint heteken belül képes lenne azokat széles körben terjeszteni. Joe Biden kormánya azonban egyelőre nem engedélyezte az oltások beadását.

Az egészségügyi tisztviselők folyamatosan figyelemmel kísérik a madárinfluenza-járványt,

amely az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb ilyen jellegű járványa.

A vírus a baromfifarmokon keresztül terjed, és 16 államban több mint 900 szarvasmarha-állományt érintett.

Kaliforniában, ahol a szarvasmarhákat érintő járványok a legsúlyosabbak, decemberben közegészségügyi vészhelyzetet hirdettek. Az állam több millió darab egyéni védőfelszerelést oszt szét a mezőgazdasági dolgozók között a fertőzés kockázatának csökkentése érdekében, és dolgozik a nyers tejtermékek fertőzésének minimalizálásán.

Az Egyesült Királyság kormánya is lépéseket tett a felkészülés érdekében: szerződést kötött a CSL Seqirus oltóanyaggyártó céggel több mint 5 millió adag H5 törzs elleni influenza vakcina beszerzésére.

