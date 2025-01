Ma is itt az új rekord a magyar tőzsdén

Az év eleji felpattanás nem tartott sokáig a bitcoinnál, az elmúlt napokban jelentős nyomás alá került az árfolyam, ráadásul az esés következtében egy nagyon fontos szinthez érkezett el a jegyzés, amit ha áttör a bitcoin, akkor akár egy nagyobb zuhanás előtt is megnyílhat a tér. Éppen ezért megnéztük, hogy meddig eshet még az árfolyam, és azt is, hogy milyen fontos szintekre érdemes most figyelnie a befektetőknek.