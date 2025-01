Történetének legnagyobb kibertámadása érte Szlovákiát, szempillantás alatt megbénult az ország

Napok óta masszív kibertámadás alatt áll a szlovák földügyi hivatal (Geodéziai, Kartográfiai és Kataszteri Hivatal) információs rendszere - számolt be a Napunk c. lap. A támadás következtében többek között szünetel az építési engedélyek kiadása, az ingatlanok adásvétele, a szlovák bankok nem tudnak új jelzáloghitelt nyújtani, az örökösödési eljárások is megakadnak. A hírek szerint már hétfőn kezdődött támadást a belügyminisztérium és a rendőrség szerdán késő délután ismerte el.