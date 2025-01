Az autóipar forradalma közelebb van, mint gondolnánk - Mutatjuk, milyenek lehetnek a jövő autói

Már rég nem az okostelevíziókról és táblagépekről szól csak az évente megrendezett fogyasztói elektronikai kiállítás (CES), amely Las Vegasba vonz mindenkit január elején, aki számít a technológia világában. Az utóbbi években az önvezető technológia és a mesterséges intelligencia fejlődésével együtt egyre inkább az autóipar viszi el a show-t, rendszeresen mutatnak be Vegasban új elektromos autókat, cutting edge technológiákat és olyan sci-fi-be hajló fejlesztéseket is, mint a repülő taxik. Mutatjuk a héten lezajlott CES legizgalmasabb újításait autófronton, képes beszámoló következik.

A CES (Consumer Electronics Show) az elmúlt évtizedekben jelentős átalakulásokon ment keresztül, ahogy az elektronikai ipar és a technológia fejlődött. Míg a 2000-es években a legnépszerűbb termékek a televíziók, DVD-lejátszók, házimozi-rendszerek voltak a kiállításon, a 2010-es években egyre inkább a mobilitás és a hálózatba kapcsolt eszközök irányába mozdult el az esemény, ekkor az okostelefonok, táblagépek, okostévék, viselhető eszközök domináltak. Napjainkban pedig a mesterséges intelligencia által vezérelt eszközök, az Internet of Things (IoT) megoldások, például okosotthon-rendszerek, a robotika, az egészségügyi és jóléti technológiák, valamint az elektromos járművek, önvezető autók és töltési infrastruktúra viszi el a show-t. Az idei kiállításon különösen nagy hangsúlyt kapott a mobilitás és az autóipar, olyannyira, hogy egy teljes rendezvénycsarnok tematikáját adta. Mutatjuk a legizgalmasabb újításokat és a legérdekesebb kiállított járműveket, szubjektív lista következik.

Elektromos autós fronton a leglátványosabb bemutató idén a Honda két koncepcióautója volt, amelyek egy teljes színpadot kaptak a Las Vegas-i rendezvényközpont nyugati csarnokában.

A Honda 0 sorozat egyik autója egy középkategóriás elektromos SUV, a másik pedig egy Saloon névre keresztelt sportos szedán.

Mindkét modellt hármas szintű automatizált vezetésre tervezték, átveszi az irányítást, ha a sofőr közben valami mást csinál, például filmet néz vagy Zoom hívást fogad. A Honda egy új operációs rendszerrel biztosítaná az egyéni, testre szabott vezetési élmény megteremtését, amely az útteljesítménytől az infotainmentig mindent képes beállítani.

A járműveket először az amerikai piacon kívánják bevezetni, majd Japánban és Európában is piacra dobják a tervek szerint. Elsőként a SUV lesz elérhető 2026-ban, majd az év második felében a szedán is követi.

A Honda Sony-val közös vállalata, a Sony Honda Mobility pedig már nem is csak egy koncepcióautó hozott el, a két autóipari óriás közös vállalkozásának első járműve, az Afeela mostantól előrendelhető. Bár egyelőre nem lesz világszerte elérhető, kezdetben csak Kaliforniában kerül forgalomba. A jármű kétféle felszereltségben lesz kapható: az Afeela 1 Origin ára 89 900 dollár, az Afeela 1 Signature pedig 102 900 dollár lesz. Mindkettő tartalmazza az ingyenes hároméves előfizetést a különböző autóba épített funkciókhoz, beleértve a vállalat kettes szintű vezetéstámogatóját és az AI-alapú személyi asszisztenst. A becsült hatótávolság 300 mérföld (480 km) és kompatibilis a Tesla Supercharger-hálózatával. A műszerfal teljes szélességében képernyőkkel, 40 érzékelővel és kamerával büszkélkedhet a félautonóm vezetéstámogatáshoz. A beltéri elektronikáért a Sony felel, a teljesképernyős műszerfal a Sony szoftverével működik, amely többek között PS5-ös játékok lejátszására is képes az egyéb autós szórakoztató funkciók mellett. A drágább Signature felszereltségű autók 2026-tól jelenhetnek meg az utakon, míg az olcsóbb Originre 2027-ig kell várniuk a vásárlóknak.

Az LG Innotek a járművek számára kifejlesztett fejlett érzékelő technológiák (kamerák, szenzorok) sorát mutatta be a kiállításon a jövő mobilitási megoldásain dolgozó autógyártókat célozva, így nem véletlen, hogy standját a nagy autógyártók közelében állította fel a CES-en.

Az LG nagy érdeklődéssel övezett eszköze az idei kiállításon debütáló fedélzeti kameramodul. Az 5 megapixeles RGB-IR (vörös, zöld, kék-infravörös) érzékelővel felszerelt, nagy felbontású modul valós időben képes érzékelni a vezető állapotát, hogy megakadályozza az álmos vezetést. Egyetlen kompakt kamerával azt is képes ellenőrizni, hogy az első és hátsó üléseken utazók bekötötték-e a biztonsági övet.

A nagy technológiai óriások közül az Amazon is képviseltette magát az idei fogyasztói elektronikai kiállításon. Több szempontból érdekes számára az esemény, hiszen cloud szolgáltatása, az AWS szükséges lesz a fejlett vezetési funkciókhoz a videó-, az infotainment- és biztonsági rendszerek fejlődésével párhuzamosan. Az AWS az akkumulátorok töltésében is segíthet majd, mesterséges intelligencia segítségével az autók elemezhetik valós időben az olyan adatokat, mint a helyszín, az akkumulátorok állapota, a töltési idők és a díjak, hogy meghatározzák, hol érdemes feltölteni a járműveket. Az Amazon leányvállalata, a Zoox pedig egy robotaxiját hozta el az idei eseményre. A dobozszerű, kicsi autonóm robotaxit a Zoox november óta teszteli Las Vegas híres útján, a Strip-en és már idén megkezdené működését élesben. A Waymo robotaxijaival ellentétben, amelyek számítógépesített Jaguar elektromos autók, a Zoox járművének nincs kormánya, vezetőülése vagy pedálja. Az ülései befelé néznek, és a járművet úgy tervezték, hogy mindkét irányba, előre vagy hátrafelé is tudjon haladni.

A hatékony, környezetbarát városi közlekedés irányába mutató fejlesztések nagy számban voltak jelen az idei CES-en, a Zoox mellett a Suzukinál is téma ez, de kiállított a Waymo is, lehetett látni futurisztikus repülőtéri buszokat, és egy japán gyártó egyszemélyes kis járművét is.

A Hyundai idén egy holografikus szélvédő kijelzőt mutatott be a CES-en, ami kiterjesztett valóságot használva vezetői információkat, beleértve a navigációt, az infotainmentet és a biztonsági figyelmeztetéseket vetíti ki az első szélvédő teljes szélességében a vezető elé.

Az esemény keynote előadását tartó Nvidiánál is vannak autóipari célok, a vállalat autonóm vezetéshez használt technológiája már most 5 milliárd dolláros éves forgalmat generál az AI chipgyártónak. A cég vezérigazgatója, Jensen Huang az idei CES-en bemutatta az Nvidia Cosmos platformját, amellyel a fejlesztők szimulációkat futtathatnak. A platform AI-rendszerek, például önvezető járművekben és robotokban használt rendszerek fejlesztésének előmozdítására készült. A mesterséges intelligencia modellek kifejlesztése költséges és hatalmas mennyiségű valós világbeli adatot és tesztelést igényel, de a Cosmos egyszerű módot kínál a fejlesztőknek arra, hogy szintetikus adatot hozzanak létre nagymennyiségben a meglévő modelljeik fejlesztéséhez és értékeléséhez. Az idei CES-en az Nvidia új autóipari partnerségeket is bejelentett a Toyotával, valamint az Aurora Innovation nevű teherautós vállalattal, amely az önvezető járműrendszerekhez fogja használni az Nvidia speciális chipjeit.

Nem csak az utakon, de a földeken is törnek előre az önvezető megoldások, amit a CES-en az amerikai mezőgazdasági gépeket gyártó óriásnál, a John Deere-nél saját szemünkkel is megnézhettünk. A Deere 2022 óta foglalkozik önvezető technológiával, amelynek második generációs fejlesztése a fejlett számítógépes látást, az AI-t és a kamerákat kombinálja, hogy segítse a gépeket a környezetükben való navigálásban. A John Deere több új önvezető gépet mutatott be, amelyek a mezőgazdaság, az építőipar és a kereskedelmi kertépítés területén segédkeznek. Alkalmazhatók például traktoroknál a nagyüzemi mezőgazdaságban, gyümölcsösökben légfúvásos permetezéshez használt traktorokhoz, csuklós dömperekhez a bányászati műveleteknél, vagy autonóm akkumulátoros elektromos fűnyírókban a kertépítéshez.

A lakókocsi-rajongóknak is tartogatott meglepetést az idei CES, bemutatták a Pebble Flow frissített változatát. A különleges külsejű elektromos lakókocsi-utánfutó nagy figyelmet kapott a tavalyi CES-en, amikor gyártója, a kaliforniai startup bejelentette, hogy az Nvidia Drive Orin chiprendszerrel szerelik fel, hogy félautonóm funkciókat biztosítson neki. Most a Pebble bemutatta a Flow kissé átdolgozott változatát, amely a cég állítása szerint nagy lépés a gyártás megkezdése felé. A legtöbb kulcsfontosságú funkció megmaradt, beleértve a 45 kWh lítium-vas-foszfát akkumulátort, 1,1 kW-os napelemtámogatással, amely akár hét napig tartó, hálózat nélküli kalandozást tesz lehetővé. A fejlesztések lényegében néhány kozmetikai frissítést, valamint a belső tér áttervezését jelentik, amelyek megkönnyítik a használatot, valamint a jobb manőverezés érdekében elöl, hátul és oldalt további kamerákat és egy kissé áttervezett hajtásrendszert szerelt fel a Pebble.

Nem csak a földön, de a vízen is megkezdte térhódítását a mesterséges intelligencia, a Brunswick hajógyártó, amely egy teljes jachtot hozott el az idei CES-re, azt mutatta be, hogy az AI képességek és funkciók beépítésével egyszerűbb, biztonságosabb, intelligensebb és fenntarthatóbb lesz a hajózás. A kiállításon egy virtuális hajóvezetés-szimulátoron lehetett kipróbálni az AI-alapú társkapitányt, ami olyan funkciókat tud, mint a navigációs asszisztens, a biztonsági felügyelet és az autonóm manőverek.

Vannak, akik extrémebb körülményekre is készülnek, a japán Komatsu, amely első alkalommal képviselteti magát a CES-en, például egy víz alatti építőipari robot és egy, a Holdon alkalmazható építőipari kotrógép koncepcióját mutatta be.

Nincsen CES repülő járművek nélkül, és ez az idei évre hatványozottan igaz, több gyártó hozott a kiállításra ilyeneket. A Sambo Motors CES-en bemutatott együléses repülő taxijának négy vízszintes légcsavarja van, amelyek felemelik a földről, majd a törzs hátsó részén két nagy, előrefelé mozgó légcsavar biztosítja, hogy vízszintesen haladjon a célállomás felé. A felemelkedéshez kizárólag akkumulátoros energiát használ, majd a vízszintes repüléshez hidrogénüzemű üzemanyagcellákra vált. A Sambo jelenleg is dolgozik a jármű engedélyezésén, hogy megfeleljen mind a Koreai Polgári Légiközlekedési Hivatal, mind az FAA szabványainak. Az első repülést az idei élvre tervezik, a hatótávolsága legfeljebb 62 mérföld (100km), utazósebessége 112 mérföld/óra (180 km/h), és 40 percig képes a levegőben maradni.

A Manta Air új elektromos repülő járműve pont úgy néz ki, mintha egyenesen a Star Warsból érkezett volna. A 300 ezer dolláros Manta M4 egy utasnak kínál helyet és szárazföldről és vízről is felszáll, de csak vízen tud landolni. Az óriási drónnak kinéző jármű akár 65 mérföld/órás (105 km/h) sebességgel is haladhat, súlya pedig hasonló egy jet-ski-hez. A jármű egy joystick segítségével irányítható és lehetővé teszi a pilóták számára, hogy akár 500 láb (150 méter) magasra is felemelkedjen. A pilótákat egy üvegből készült motorháztető védi a széltől, és biztonságban tartja a jármű három propellerétől. A jármű 30 percig kap energiát az elektromos akkumulátortól, majd három órán át az egyik hidrogén üzemanyagcellától. A Manta M4 fedélzeti hőérzékelő rendszerrel rendelkezik, amely érzékeli és figyelmeztet a madarakra és más veszélyekre a levegőben, valamint egy ultrahangos hangokat kibocsátó rendszerrel, amely elriasztja a vízben leselkedő cápákat. Emellett nyolc ultrahangos érzékelővel, 16 szonár zavaró érzékelővel és négy hőkamerával rendelkezik, amivel jeleneteket rögzíthet a környezetéről és elkerüli a szembejövő akadályokat. Ha a jármű energiaellátásával gond lenne, három ejtőernyő biztosítja a biztonságos landolást.

A Xpeng leányvállalata, az Xpeng Aero HT, a CES 2025-en mutatta be „moduláris repülő autóját”, a Land Aircraft Carriert. Ez lényegében egy elektromos kisbusz, amelynek hátuljába egy kis összecsukható eVTOL (elektromos függőleges fel- és leszálló) jármű került, amelyet ki lehet gurítani és fel lehet bocsátani a levegőbe. A vállalat közlése szerint már 3000 megrendelése van a járműre, és azt tervezi, hogy idén megkezdi a sorozatgyártást, az első kiszállításokra pedig 2026-ban kerülhet sor. Az árat még nem árulta el pontosan a gyártó, csak annyit közölt, hogy 300 ezer dollár alatt van, de ez tartalmazza a vészhelyzeti keresést és mentést is. Elsőként Kínában tervezi piacra dobni a vállalat a repülő alkalmatosságot.

Az önvezető autókban rejlő lehetőségek bemutatására egy különleges eseményre is sor került az idei CES ideje alatt, de nem a kiállítás területén, hanem a Las Vegas-i autóversenypályán. Az „Indy Autonomous Challange” keretein belül a világ leggyorsabb önvezető versenyautói, amelyeket 10 egyetemi csapat mesterséges intelligenciával rendelkező pilótái irányítottak, fej-fej mellett versenyeztek. A verseny nem teljesen öncélú hiszen a tapasztalatok és fejlesztések felgyorsíthatják az önvezető járművek kereskedelmi forgalomba hozatalát és a fejlett vezetőtámogató rendszerek bevezetését, hiszen az autóversenyek hasznos adatokat szolgáltathatnak a biztonság és a teljesítmény növeléséről. A verseny élő közvetítése itt nézhető vissza:

Címlapkép és képek forrása: Portfolio