Folytatódik az esés a tőzsdéken

Portfolio 2025. január 13. 09:18

Múlt héten a vártnál sokkal erősebb amerikai munkaerőpiaci adatok borzolták a befektetők kedélyeit, ezt követően azonban hétfőn is folytatódik az esés: Ázsiában már a japán Nikkei vezetésével estek a tőzsdék, és Európában is lefelé vette az irányt a piac, illetve Amerikában is mérsékelt esésre van kilátás.



Gazdasági események szempontjából csendesen indul a hét, a hajnalban publikált kínai külkereskedelmi adatot követően az Egyesült Államokból este érkező decemberi költségvetési egyenleg-adatra lesz érdemes figyelni.