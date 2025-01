Máris beütött az új amerikai szankció hatása az orosz olajra: hátat fordít az eddigi nagy felvásárló

Egy magas rangú indiai tisztviselő azt mondta a Bloombergnek , hogy India nem fogad be új orosz eredetű olajszállítmányokat az Egyesült Államok szankcióinak hatására, és az oroszokról leválás után közel-keleti olajjal pótolhatja a kieső mennyiséget. A tisztviselő azt is jelezte, hogy az indiai bankok várhatóan származási igazolásokat kérnek majd a finanszírozási ügyletek során, hogy ne fussanak bele az oroszok által kijátszott szankciók miatt saját maguk is szankciókba.