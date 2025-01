Teljesen megbénult az egyik európai repülőtér

MTI 2025. január 13. 13:45

Minden induló járatot töröltek, egyetlen repülőgép sem száll fel hétfőn a budapesti járatokat is indító-fogadó belgiumi Charleroi repülőteréről a tervezett nyugdíjreform elleni tiltakozás miatt - tájékoztatott a vallóniai légikikötő internetes oldalán hétfőn. A munkabeszüntetéssel is járó megmozdulás az országos tömegközlekedésében is zavarokat okoz.