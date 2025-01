Javul a hangulat, fordultak a tőzsdék

Portfolio 2025. január 14. 13:00

Pozitív fordulatot láthatunk a nemzetközi piacokon kedd reggel, ennek eredményeként a kínai és hongkongi tőzsdék is emelkedtek. Eközben Európában is jó a hangulat, és Amerikában is kedvező nyitásra van kilátás. A magyar tőzsde határozott emelkedésben van a nyitást követően, főként az OTP ralijának köszönhetően: a bank részvényei a BUX-hoz hasonlóan új történelmi csúcsra emelkedtek a reggeli nyitást követően.



Gazdasági események szempontjából ma a magyar inflációs adat után a délután érkező amerikai termelői inflációs közlésre ajánlott figyelni.