Egy laza nap a kvantumrészvényeknél - Egy nap alatt 30-50 százalékot lehetett velük keresni

Nagy esésen vannak túl a kvantumrészvények, a zuhanás után érett már egy felpattanás, ehhez pedig hír is érkezett a Microsofttól, amire a kvantumszámítástechnikához köthető cégek részvényei szárnyaltak.

Az elmúlt hónapokban több cikkben is írtunk már a kvantumszámítástechnikához kapcsolható vállalatok részvényeiről.

Főként azért izgalmas most ez a terület, mert még a nagy tech cégek vezetői között is nagy a nézeteltérés abban, hogy a kvantum-számítástechnika már a jelen, vagy csak a távoli jövő, ezért az érintett cégek részvényárfolyama is durván mozog.

Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója nemrég arról beszélt, hogy a kvantumszámítógépek valószínűleg 15-30 év múlva érhetnek be.

Mark Zuckerberg pedig azt mondta, hogy úgy tudja, hogy ez még elég messze van attól, hogy egy nagyon hasznos paradigma legyen, és a szakértők véleménye szerint a technológia valószínűleg több mint egy évtizedre van a széles körű alkalmazhatóságtól.

Az elmúlt órákban viszont nagyot ugrott a kvantumrészvények árfolyama, miután megjelent egy blogbejegyzés a Microsoft egyik vezetőjétől, amiben arra ösztönözik a vállalkozásokat, hogy 2025-re legyenek "kvantumkészek”.

A megbízható kvantumszámítástechnika korszakának kezdetén vagyunk, és épp azon a küszöbön állunk, hogy a kvantumszámítógépek értelmes problémákat oldjanak meg és új üzleti értéket teremtsenek

- írta Mitra Azizirad, a Microsoft stratégiai küldetésekért és technológiákért felelős elnök-vezérigazgatója egy blogbejegyzésben.

A Microsoft programot jelentett be, amelynek célja, hogy segítsen a vállalkozásoknak felkészülni a kvantumszámítástechnika korszakának eljövetelére. Azizirad szerint ez egy „kritikus és katalizáló időszak az üzleti vezetők számára, hogy cselekedjenek”, és arra számít, hogy a kvantumkutatás és -fejlesztés a következő évben felgyorsul.

A Quantum Computing árfolyama tegnap 55 százalékot emelkedett,

az IoniQ árfolyama pedig 33 százalékkal került feljebb a hírre.

