Opus-részvényekkel történt bennfentes kereskedelem miatt büntet az MNB

Az MNB 21 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki egy magánszeméllyel szemben és feljelentést tesz a bennfentes kereskedelmet, illetve a bennfentes információk jogosulatlan közzétételét tiltó jogszabályok megsértése miatt. A magánszemély bennfentes információt szerzett és adott tovább az Opus Global részvényvisszavásárlási bejelentése előtt, s ennek felhasználásával adott tőzsdei megbízásokat.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) piacfelügyeleti eljárása során vizsgálta, hogy egy magánszemély által adott tőzsdei megbízások kapcsán sérültek-e a piaci visszaélésekről szóló európai uniós rendelet (MAR) bennfentes kereskedelem tilalmáról szóló rendelkezései. Az eljárás az Opus Global 2023. júliusi részvényvisszavásárlási bejelentését közvetlenül megelőző időszakra vonatkozott. Mint emlékezetes, az MNB korábban a tőzsdei kibocsátót is elmarasztalta, mivel az az erre vonatkozó bennfentes információt jogszabálysértő módon nem megfelelően, azaz nem a keletkezését követő lehető leghamarabb tette közzé.

Az MNB mostani vizsgálata során megállapította, hogy a magánszemély az Opus közzététele előtt tudomást szerzett a bennfentes információról, s ennek birtokában adott tőzsdei megbízásokat, ami tiltott bennfentes kereskedelemnek minősült. Az MNB az eljárás során megállapította azt is, hogy az OPUS részvényekkel kapcsolatos megbízások egy részét a magánszemély nem saját javára, hanem harmadik személyek részére és azok finanszírozását igénybe véve hajtotta végre. A bennfentes kereskedelem megvalósítása szempontjából ugyanakkor nincs jelentősége, hogy az elkövető a maga vagy más javára, saját vagy más személy anyagi forrásai segítségével kötött-e tőkepiaci ügyleteket.

A pénzügyi felügyelet emellett azt is feltárta, hogy a magánszemély bizonyítható módon több más személy számára is

jogosulatlanul továbbadta a bennfentes információt.

Mindezek nyomán az MNB határozatában megtiltotta a magánszemélynek a bennfentes kereskedelmet tiltó rendelkezések ismételt megsértését és 11 millió forint piacfelügyeleti bírságot szabott ki rá a bennfentes információk birtokában végzett kereskedés, illetve további 10 millió forint büntetést a bennfentes információk jogosulatlan közzététele miatt.

A bírságösszeg meghatározásánál az MNB figyelembe vette, hogy az ügyfél tevékenysége alkalmas volt a pénzügyi rendszerbe vetett befektetői közbizalom veszélyeztetésére és a tőkepiac átláthatóságának a megsértésére. Súlyosító körülménynek számított, hogy a magánszemély tőkepiaci gyakorlattal rendelkezett, a bennfentes információt több személynek adta tovább, illetve az is, hogy az Opus részvényekkel a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában kereskednek és azok szerepelnek a BUX és BUMIX indexkosarakban is.

Bennfentes kereskedelem és bennfentes információ jogosulatlan közzététele gyanúja miatt a történtek nyomán a felügyelet feljelentést is tesz az illetékes hatóságnál. Az MNB a mostani mellett több egyéb, a bennfentes kereskedelem gyanúját felvető befektetői magatartást is azonosított az Opus érintett közzétételét megelőzően. Ezek kapcsán jelenleg is további piacfelügyeleti eljárásokat folytat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

