Trump bejelentésére szárnyal az Nvidia

A Melius Research elemzője, Ben Reitzes szerint a Stargate vegyesvállalat, amely a következő négy évben 500 milliárd dolláros beruházást indíthat el a mesterséges intelligencia infrastruktúrájába Donald Trump bejelentése nyomán, új perspektívába helyezi az Nvidia jelenlegi átállását az új Blackwell chip gyártására.

Az elemző becslése szerint a Stargate-kiadásokból "jóval több mint" 100 milliárd dollárt az Nvidia kaphat, de jelentős összegek juthatnak más, a számítástechnikában és hálózatépítésben érdekelt vállalatoknak is, mint például a Broadcom Inc. és az Arista Networks Inc.

A kezdeményezést Trump elnök jelentette be kedden, olyan befektetési partnerek részvételével, mint az OpenAI, a SoftBank Group Corp. és az Oracle Corp.

A Stargate által kínált nagyszabású lehetőség "teljesen lényegtelenné teszi a következő egy-két negyedévet" - tette hozzá az elemző az Nvidia elkövetkező gyorsjelentéseit megelőzve.

Az elemző szerint a Stargate kezdeményezés eloszlathatja a befektetők esetleges hosszú távú aggodalmait is. Bár korábban óvatosabb volt a növekedési kilátásokkal kapcsolatban a Biden-kormányzat mesterséges intelligencia-chipek exportjára vonatkozó korlátozásai miatt, most úgy véli, az Nvidia még e beavatkozás nélkül is jó növekedési helyzetben van.

A korábban vártnál nagyobb lehet ezáltal az amerikai piac a társaság számára, 2026-ban akár 20 milliárd dolláros többletbevétel is érkezhet így a céghez, de a 40 milliárd dolláros többlet sem kizárt. Az elemző azt is megjegyezte, hogy

Trump első AI-barát kezdeményezése további hasonló lépéseket vetíthet előre, ami kedvező lehet az Nvidia számára.

A bejelentést követően az Nvidia részvényei 4,1%-kal emelkedtek szerdán, folytatva a keddi 2,3%-os növekedést.

Címlapkép: Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatója vitaindító beszédet tart a 2025-ös Consumer Electronics Show (CES) rendezvényen, bemutatva a vállalat legújabb innovációit Las Vegasban, 2025. január 6-án. Az eseményen Huang bemutatta a robotok és autók kiképzéséhez szükséges fejlett mesterséges intelligenciát, továbbfejlesztett játékchipeket. Forrása: Artur Widak/Anadolu via Getty Images

