Összeáll a Hyundai és a GM

Tavaly szeptemberben jelentették be, hogy több területen is együttműködne a Hyundai és a GM, most újabb részletek derültek ki az együttműködésről. A kooperáció nem véletlen, az autógyártók világszerte keresik az együttműködési lehetőségeket, hogy a brutális versenyben helyt tudjanak állni.