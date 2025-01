A három legfontosabb LNG beszállítóját is elveszítheti az EU, ha nem változtat a szabályozásán

Az Európai Unió legújabb klímaszabályozásai, különösen az ESG irányelv, amely szigorú munkajogi és környezetvédelmi előírásokat ír elő a vállalatok számára, már most feszültséget generál a kereskedelmi partnerekkel. A szabályozás 2027-től kötelezi a cégeket a teljes ellátási láncuk szigorú ellenőrzésére, és jelentős büntetésekkel fenyegeti azokat, akik nem felelnek meg a szabványoknak. Az EU legnagyobb LNG beszállítóinak, Katarnak és az Egyesült Államoknak már most aggályai vannak a szabályozással kapcsolatban: az említett két ország már azt is belengette, hogy ha nem lesz változás az előírásokban, akkor nem szállít gázt az Európai Unióba - írta meg a Politico