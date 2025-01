A síbiztosítások kétharmada szól Ausztriába - Mire érdemes odafigyelni?

Az utasbiztosítások negyedét kötik kimondottan síelésre, a november óta megkötött utasbiztosítások átlagos díja pedig közel 11 ezer forint volt. A legtöbben autóval mennek valamelyik síparadicsomba, az országok listáját pedig utcahosszal vezeti Ausztria – derült ki a Netrisk saját adataiból.

Portfolio Biztosítás 2025 Március 4-én lesz a Portfolio Biztosítás 2025 konferenciája, amelyen a biztosítási és közvetítői piac színe-java értékeli a piaci és szabályozási aktualitásokat, érdemes eljönni.

A múlt év novembere óta eltelt két és fél hónapban a Netrisknél kötött utasbiztosítások 25 százalékát síelésre kötötték az érintettek, ami gyakorlatilag megegyezik a tavalyi 26 százalékos aránnyal – közölte a Netrisk.

„A kérdéses időszakban megkötött utasbiztosítások átlagdíja közel 11 ezer forint volt, míg egy évvel korábban 10 400 forintról volt szó. Azaz visszafogottan, 5 százalékkal emelkedett a díj. A kötések száma pedig lényegében stagnál, a Netrisknél a síszezon elején idén is több mint 10 ezer utasbiztosítást kötöttek” – ismertette az adatokat Besnyő Márton, a Netrisk ügyvezető igazgatója.

A síbiztosításokat az egy évvel korábbihoz hasonlóan

átlagban 3,5 napra kötik és 80 százalékban autóval keresik fel a külföldi síparadicsomokat.

A valódi síszezont egyébként a január jelenti, az utóbbi évek tapasztalatai alapján ugyanis az év első hónapjában kiugró a megkötött síbiztosítások száma.

A Netrisk adataiból az is kiderült, hogy az országok toplistáját Ausztria vezeti. A megkötött biztosítások kétharmada – 65 százaléka – szól a szomszédos országba. Messze lemaradva, 13 százalékkal következik Szlovákia, míg a lengyel célpontok részesedése a Netrisknél 6 százalékos, az olasz és francia településekre pedig a biztosítások 4 százaléka, illetve 3 százaléka szól.

Besnyő Márton azt is elmondta, hogy a síelési célú utasbiztosításoknál a legtöbb szerződés magában foglalja a sípályán történő – akár helikopteres – mentést. Egy ilyen szerencsétlen eset költsége milliós nagyságrendű is lehet, éppen ezért érdemes mindenkinek megkötnie az utasbiztosítást. A síbiztosítási csomagok emellett biztosíthatnak kártérítést ellopott sífelszerelésre vagy éppen meghiúsult sítanfolyamra is. A szakember azt is hozzátette, hogy a különböző konstrukciók díjai között lehetnek eltérések, ezért érdemes megnézni a teljes kínálatot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images