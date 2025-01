Nagy a bizonytalanság az amerikai vámok körül, mutatjuk a piaci reakciókat

Visszaesett az Apple iPhone-üzletágának bevétele a negyedik negyedévben, főleg Kínában küzd kihívásokkal a cég, ahol az új modelljeihez nem vezette be a mesterséges intelligencia funkciókat tartalmazó Apple Intelligence-t. Ez azonban már nem sokáig lesz így, a vállalat vezetése közölte, hogy tavasszal több európai országban is megjelenik natív nyelven a szoftver, és Kínában is megtörténik a bevezetés. A pozitív kicsengésű üzenetek hatására pluszba lendült az Apple árfolyama annak ellenére, hogy a core iPhone üzletág alulmúlta a várakozásokat a negyedévben.