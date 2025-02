Elindult a vámháború - Mutatjuk a piaci reakciókat!

Portfolio 2025. február 03. 07:51

Turbulens nap előtt állunk a tőzsdéken: a hétvégén élesedtek a Donald Trump amerikai elnök által bejelentett vámintézkedések, de emellett például az Európai Unióval szemben kilátásba helyezett szankciók is korbácsolják a kedélyeket. A devizapiacon máris megjöttek a markáns reakciók, szárnyal ugyanis a dollár, miközben szenved az euró és a forint is, a kriptodevizák piacán nagy ütést láthatunk és az ázsiai tőzsdéken is masszív mínuszok vannak a vezető indexeknél. Európában nagy esésre van kilátás a piacokon.