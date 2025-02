Komoly mozgások a tőzsdéken, Trump vámháborújára rángatják a piacokat

Portfolio 2025. február 03. 16:50

Mozgalmasan indult a hét a tőzsdéken, globális eséssel reagáltak a piacok Donald Trump (Mexikóra, Kanadára, és Kínára) bejelentett vámintézkedéseire, amelyeken felül az Európai Unióval szemben kilátásba helyezett vámok is borzolják a kedélyeket. A devizapiacon is megjöttek a markáns reakciók, felpattant a dollár, miközben szenved az euró és a forint is, és a kriptodevizák piacán is nagy ütést láthatunk. Szektorszinten megütötték a big-tech papírokat Amerikában, illetve szintén nagy esést láthattunk az autógyártók részvényeinél. A hangulat aztán azt követően kezdett el javulni, hogy Donald Trump a mexikói elnökkel tárgyalt, ahol többek között egy hónapos türelmi időről döntöttek a vámok bevezetését illetően.