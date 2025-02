Alteo-sztori: fókuszban a régiós terjeszkedés és a méretugrás

Az elmúlt években az Alteo jelentősen túlteljesítette a korábban kitűzött céljait, ráadásul a vállalat mögött új tőkeerős, regionális jelenléttel bíró nagy tulajdonosok jelentek meg. Ezek miatt az Alteo új ötéves stratégiát jelentett be, ahol célul tűzték ki a regionális terjeszkedést. A Portfolio által szervezett befektetői klubon az Alteo vezetője bemutatta az új terveket.

Gyorsan változik az iparág

A befektetői klub szakmai programjának első előadója Debreczeni Csaba, az MBH Befektetési Bank vezető részvényelemzője volt. A szakember előadásában elsősorban az Alteót körülvevő iparági környezet gyors átalakulásáról beszélt.

Az Alteo iparágában, azaz a megújuló energia területén az egyik legmeghatározóbb trend napjainkban a decentralizálódás, ami elsősorban azt ígéri, hogy egy adott technológiát kihasználva, biztosítja a helyi lét minden előnyét. Debreczeni rámutatott, hogy korábban a decentralizált rendszerek túl drágák voltak ahhoz, hogy nagy méretekben fenntartsák őket -

de a mai szoftverek és mesterséges intelligencia kihasználásával a decentralizált rendszerek ugyanolyan szinten teljesítenek,

mint a „hatékonyabb” központosított rendszerek, amelyeket a méretgazdaságosság elérése érdekében építettek.

A decentralizáció mellett számos egyéb trend is “felsorakozik” a zöld energia területén, lehet itt gondolni

az új projektek megjelenésére (pl. karbonsemlegesítés, veszélyes hulladékok kezelése),

az adatközpontok részéről generált növekvő keresletre,

a nukleáris energia integrálásának kérdésére vagy akár

az új üzleti modellek, például a kiegyenlítő piaci megoldások megjelenésére.

A fenti trendekből adódóan egyre inkább teret nyernek a megújuló energiaforrások, ez pedig új kihívások elé állítja az országok energetikai rendszereit, mutatott rá a szakértő.

Egyre többször láthatunk extrém mozgásokat az áramár esetében, nő a negatív áras órák száma a villamosenergia-piacokon, a megújulók térnyerésével tehát megnőtt a rendszerek kiszámíthatatlansága. Éppen ezért egyre nagyobb figyelmet kap az előrejelezhetőség és felértékelődik a kiegyenlítő energia és a menetrendezés szerepe, ennek köszönhetően

egyre nagyobb befektetői figyelem irányul az olyan komplex energetikai megoldásokat kínáló vállalatok felé, mint az Alteo.

Forrás: MBH Befektetési Bank

Előadásában még a mesterséges intelligencia nyújtotta széleskörű lehetőségekre és az ESG-fókusz értékteremtő erejére is kitért a szakértő, aki előadását egy kézzel fogható konkrétummal zárta: az Alteót követő elemzőként 6 143 forintos célárat határozott meg Debreczeni a vállalat részvényére,

ami a mai záórárfolyam mellett közel 12,5 százalékos felértékelődési potenciált jelent.

Itt az Alteo új stratégiája!

A befektetői klub programjának második előadója Chikán Attila, az Alteo elnök-vezérigazgatója volt, aki az új, 2030-ig tartó stratégia motivációiról, megvalósításáról és egyéb fontos részleteiről beszélt.

A vezető az előadás elején rámutatott, hogy miért jött ki a vállalat az új stratégiával:

egyrészt az elmúlt években jelentősen felülteljesítette az Alteo a korábbi terveket,

másrészt nemrég új, rendkívül tőkeerős tulajdonosi háttér jelent meg a vállalat mögött.

Ez a két körülmény sarkallta arra az Alteo vezetőségét, hogy új, rendkívül ambiciózus stratégiát határozzon meg,

melynek fókuszában a méretugrás, a regionális terjeszkedés áll.

A piaci trendek elemzésével folytatta előadását Chikán Attila – hangsúlyozta, hogy a 21. század legmeghatározóbb trendje a fenntarthatóságra való törekvés, a megújuló energiaforrások és a körforgásos gazdaság iránti elkötelezettség. Mindez számszerűen is tetten érhető a 2030-ig tartós EU-s célkitűzéseken keresztül, amelyek a villamosenergia-igény, a beépített megújuló-kapacitások és az újrahasznosítási arányok esetében határoznak meg ambiciózus célszámokat.

Forrás: Alteo

Az új jövőképe alapján az Alteo fontos szerepet kíván játszani ennek a trendnek a megvalósításában,

a cél nem más, mint a regionális fenntarthatósági bajnokká válás.

Az ide vezető stratégiai fókuszterületeiként

az energiatermelést,

az energetikai szolgáltatásokat

és a körforgásog gazdaság fejlesztését határozta meg az Alteo,

később a stratégiai fókuszterlüeteken várható terveket és lépéseket is részletezte előadásában az elnök-vezérigazgató. Chikán Attila kiemelte: a növekedés fontos feltétele a nemzetközi tőkebevonás.

Ezt követően a regionális növekedés logikáját fejtette ki a vezető, ahol elmondta, hogy mi a különbség az általuk elsődlegesnek és másodlagosnak tekintett célpiacok között, illetve arra is kitért, hogy a szinergia-hatások kiaknázása érdekében az a cél, hogy minél több üzletággal lépjenek be a kiszemelt piacokra.

Forrás: Alteo

Ezt követően a magyarországi tervekről is kilátásokról is megemlékezett az elnök-vezérigazgató, kihangsúlyozva, hogy továbbra is jelentős potenciál van a tulajdonosi szinergiák kiaknázásában.

Kérdések és válaszok

A szakmai program záró elemeként a jelenlévőknek lehetőségük nyílt kérdezniük a vállalat vezetőitől, ahol többek között ezekre a kérdésekre kaphattak választ:

Vannak már konkrét tervek arra vonatkozóan, hogy hol és mikor, milyen tevékenységgel jelenhet meg először külföldön az Alteo?

A régiós tőzsdéken is megjelenhet az Alteo részvénye?

Hogyan áll az Alteo regionális terjeszkedésében megcélzott középkelet-európai országok energiapiaca, milyen lehetőségek és szűk keresztmetszetek jelentkeznek itt?

A legfontosabb üzenetek a nyitott panelbeszélgetés során a következők voltak:

Az Alteo évek óta készül az akvizíviós időszakra, több projekt is van a pipeline-ban. A terjeszkedéskor nemcsak önálló eszközökben, hanem értéklánc alapú megközelítésben, például energetikai szolgáltatások exportálásában is gondolkodnak. A továbbiakban várhatóan növekedni fog az átlagos tranzakcióméret. Azt egyelőre nehéz megmondani, hogy melyik lesz az első, de a menedzsment bízik benne, hogy már idén megérkezhet az első bejelentés egy külföldi akvizícióról.

A külföldi tőzsdei bevezetés, illetve más típusú külföldi tőkebevonás még távolabb van, ehhez a vállalatnak még növekednie kell, illetve projekteket megvalósítani. Első körben kedvezőbb lehet a hiteltípusú tőkebevonás, saját tőke arányos eladósodottsági célok megtartásával.

Az ambíciózus eredménynövekedési célok eléréséhez nagyobb cégméret is szükséges lesz, a menedzsment elmondása szerint a távlati célok között szerepel, hogy az Alteo legyen az 5. blue chip a magyar tőzsdén.

Az osztalékkal kapcsolatban a menedzsment elmondta, hogy az óvatos osztalékpolitika megmarad, és az osztalék mérete attól függ, hogy jönnek a projektek. Ha gyorsan jönnek a projektek, akkor alacsonyabb lehet az osztalék a kezdeti években. Jelenleg a projektek prioritást élveznek.

KÁT-rendszer érintő inflációs árnövelés elmaradás csak korlátozott hatással van a cégre, mivel vállalat diverzifikációja ennek hatását negálja. Az Alteo erőműveinek nagy része nem KÁT-os.

