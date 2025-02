Csúnyán megütötték a Vodafone részvényeit

A Vodafone közzétette legfrissebb negyedéves eredményeit, amelyek vegyes képet mutatnak a vállalat teljesítményéről. Míg a brit, török és afrikai piacokon erősödést tapasztaltak, a legnagyobb piacon, Németországban további visszaesést jelentettek. A részvényárfolyam 6 százalékot zuhant ma reggel a hírre a londoni tőzsdén.

A vállalat legnagyobb piacán, Németországban a szolgáltatási bevételek 6,4%-kal csökkentek az előző negyedévhez képest.

Ez a visszaesés rosszabb, mint az előző negyedév 6,2%-os csökkenése. A Vodafone szerint a negatív tendencia elsősorban a fizetős televíziózásra vonatkozó törvények változásának, valamint kisebb mértékben a mobilszolgáltatások piacán tapasztalható fokozott versenynek tudható be.

A német piacon tapasztalt nehézségek egyik fő oka a fizetős televíziós tömegszerződések megszűnése a bérlakásokban, amely 2024 júliusában lépett teljes mértékben életbe. Ennek következtében a Vodafone az érintett ügyfeleinek valamivel több mint a felét elvesztette, így december végére 4,1 millió háztartás maradt a szolgáltatásuk előfizetője. Az Egyesült Királyságban ezzel szemben pozitív tendenciák mutatkoznak. A szolgáltatási bevételek 7,6%-kal nőttek, amit 37 ezer új mobil szerződéses ügyfél és 72 ezer új szélessávú ügyfél megszerzése is elősegített. Folyamatban van egy jelentős fűzió is, a brit piacon a Vodafone és a rivális Three egyesülése a következő hónapokban várható.

Margherita Della Valle vezérigazgató pozitívumként emelte ki, hogy a csoport szolgáltatási bevételei összességében 5,2%-kal nőttek a december végéig tartó három hónapban.

Folytatjuk a németországi üzletágunk fellendítésébe való befektetést, és kezdünk javuló ügyféltendenciákat látni, bár a mobilpiacon nagyobb kihívással találkozunk

- nyilatkozta a vezérigazgató.

A vállalat megerősítette az egész évre vonatkozó előrejelzését, amely szerint 11 milliárd euró körüli alapnyereséget és legalább 2,4 milliárd eurós korrigált szabad cash flow-t vár a teljes pénzügyi évre vonatkozóan.

A hírek hatására a Vodafone részvényei több mint 6%-os csökkenéssel nyitottak.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Shutterstock