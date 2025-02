Sam Altman ázsiai körutazásra ment, meg is érkezett az első nagy bejelentés

Az OpenAI és a dél-koreai Kakao - egy tőzsdén jegyzett technológiai konglomerátum - stratégiai partnerséget kötött a mesterséges intelligencia területén. A megállapodás célja a koreai piacra szánt AI-termékek közös fejlesztése, valamint az OpenAI technológiájának integrálása a Kakao termékeibe - számolt be a Reuters. Sam Altman ázsiai üzleti úton van és sorra keresi meg a helyi nagyágyúnak számító technológiai vállalatokat, hogy különböző AI-projekteket vezessenek közösen. A mesterséges intelligencia megoldások üzleti alkalmazásáról lesz szó egy egész napon át március 5-ei AI in Business c. rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!