AI-fegyvereket és kémszolgáltatásokat fejleszthet a Google

A Google felülvizsgálta mesterséges intelligenciával kapcsolatos irányelveit, és eltávolította a szabályokból azt a részt, miszerint tartózkodik az AI potenciálisan káros alkalmazásoktól, például fegyverek és megfigyelés céljára történő felhasználásától. Ez a vállalat növekvő ambícióit tükrözi, hogy az AI-technológiát és a szolgáltatásokat szélesebb körben értékesítse, beleértve a kormányzati ügyfeleket is - írja a CNBC . A mesterséges intelligencia megoldások üzleti alkalmazásáról lesz szó egy egész napon át március 5-ei AI in Business c. rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!