Szép lassan alakul Trump nagy kriptoterve

Donald Trump a kriptoeszközök ellenségéből a kriptók nagy barátjává képezte át magát, a választási kampányban számtalan ígérete is volt arra, hogy hogyan marad az Egyesült Államok ezen a területen is a világ vezető hatalma. Az azért látszik, hogy nem ez a legfontosabb terület, amivel megválasztása óta foglalkozik az új elnök, Kanada, Mexikó és Kína megregulázása vagy a Grönlandra való rátenyerelés előrébb van a sorban, de azért a kriptóknál is van haladás. Mutatjuk, hogy mit ért el a Trump kormányzat az elmúlt hetekben, azon túl, hogy most már az elnöknek és a feleségének is van saját mémcoinja.