Egyre közelebb az ukrajnai béke - Tépik a régiós részvényeket

Donald Trump az elnöksége első napjára ígérte, hogy békét hoz Ukrajnában. Ennek nyilván nagyon kicsi volt az esélye, és nem is ez volt az első feladat, aminek az új amerikai elnök nekilátott, de lassan érdemes lenne eredményeket felmutatni ezen a területen is.

Tegnap a Bloomberg arról írt, hogy Donald Trump és kormánya a jövő héten esedékes müncheni biztonsági konferencián mutatja be régóta várt, az orosz-ukrán háború lezárását célzó tervét.

A müncheni konferenciát február 14-16. között rendezik meg, a javaslatot várhatóan Keith Kellogg, Donald Trump elnök Ukrajna-ügyi különmegbízottja mutatja be, egy héttel az orosz invázió harmadik évfordulója előtt.

A program elemei között szerepel

a konfliktus potenciális befagyasztása,

az orosz erők által megszállt területek bizonytalanságban tartása,

és biztonsági garanciák nyújtása Ukrajnának, hogy Moszkva ne tudjon újra támadni.

Azon túlmenően, hogy alapvetően jó a nemzetközi tőkepiaci hangulat, az ukrajnai békével kapcsolatos hírek is kifejezetten pozitívan hatnak a részvénypiacokra, főleg azokra, amik az ukrajnai háború miatt korábban nyomás alá kerültek.

Ilyen piacok a régiós részvénypiacok, itt ugyanis több meghatározó vállalatnak van orosz és/vagy ukrajnai kitettsége.

Nagyot ugrott ma a lengyel, a magyar, a cseh és az osztrák részvénypiac is.

A régiós részvénypiacok jó teljesítményében fontos szerepe van annak is, hogy meghatározóak a pénzügyi szektor papírjai, amik ma nagyot mennek.

A magyar piacon az OTP vezeti az emelkedést közel 4 százalék plusszal. A magyar bankcsoport Oroszországban és Ukrajnában is jelen van, a két operáció masszív profitot termel.

Az OTP-n kívül a magyar blue chipek között a Richter is emelkedik, jelenleg 1,7 százalék pluszban áll. A gyógyszeripari cégnek is van orosz és ukrán kitettsége is.

Az osztrák piacon 6 százalékos emelkedéssel a Raiffeisen megy az élen, de 3,5 százalékot emelkedett az Erste is, de 5 százalék feletti pluszban van a Wienerberger és a Voestalpine is.

A vezető lengyel részvényindex, a WIG20 több mint 2 százalékot emelkedett, ott a nagyobb komponensek közül a PKO és a Pekao közel 3 százalékot emelkedett.

Két hete írtunk arról, hogy a lengyel részvénypiacban újra van fantázia, miután a WIG20 index kijött a csökkenő trendből, azóta a lengyel részvénypiac közel 5 százalékot emelkedett.

A cseh tőzsde is jól teljesít ma, ott az élen a Komercni megy 3,7 százalék emelkedéssel, a VIG 1,4 százalékot emelkedett.

