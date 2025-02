Kongatja a vészharangot a Ford vezére, új ötlettel állt elő a vámok ügyében

Jim Farley, a Ford vezérigazgatója átfogó vámpolitika bevezetését sürgeti az autóiparban, amennyiben a Trump-kormányzat új vámokat vezetne be. A vezető szerint az esetleges intézkedéseknek minden országra ki kellene terjedniük, mivel jelenleg is vannak olyan vállalatok, amelyek alacsony vagy nulla vámmal importálnak járműveket az Egyesült Államokba - számolt be a CNBC