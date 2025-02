Száguldanak a kínai részvények - Jó a hangulat a világ tőzsdéin

Portfolio 2025. február 12. 12:47

A kínai részvények most a tőzsde nagy sztárjai, a hongkongi HangSeng index ma is nagyot emelkedett, elsősorban a technológiai szektor és az elektromos autógyártók papírjait tépik. A jó hangulat átragadt az európai tőzsdékre is, nyitás után folytatódott az emelkedés. A vállalati gyorsjelentéseken túl a ma megjelenő amerikai inflációs adat mozgathatja meg a tőzsdéket.