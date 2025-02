A régiónkban érdemes bevásárolni, ha jön az ukrajnai béke

Jól haladnak az amerikai-orosz tárgyalások az ukrajnai békéről, Donald Trump és Vlagyimir Putyin hamarosan személyesen is tárgyalhat a háború átmeneti vagy tartós befejezéséről. Mit érdemes venni, ha tényleg jön a béke? A lengyel részvénypiac egy no brainer, olcsó is, nincs is csúcson, van benne potenciál, de a magyar és az osztrák részvények között is vannak igazán olcsó gyöngyszemek. Mutatjuk, mennyire olcsón lehet most bevásárolni a régióban.