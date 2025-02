A béketárgyalásra figyelnek a befektetők – Vegyesen zártak az amerikai tőzsdék

Portfolio 2025. február 14. 21:58

A mai nappal kezdődő Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia van a befektetők figyelének középpontjában, hiszen a legkisebb esemény is jelentős átárazódást indíthat el a régiós tőzsdéken és a devizapiacon. Egy esetleges békekötés mentén ráadásul átalakulnának a kereskedelmi viszonyok is az orosz gázzal, ukrán nyersanyagokkal és a szankciós engedményekkel kapcsolatosan, nem túlzás azt mondani, hogy a háború és a béke lesz most a gazdasági folyamatok egyik fő mozgatórugója nemcsak a régiónkban, de globálisan is. A tőzsdéken egyelőre a kivárás a jellemző, nincsenek nagy mozgások Európa piacain.