Újabb űripari együttműködést jelentett be a 4iG

Újabb vállalattal írt alá együttműködésről szándéknyilatkozatot a 4iG űripari vállalata, ezúttal egy amerikai űrinfrastruktúra-fejlesztő céggel – jelentette be a 4iG.

A 4iG Űr és Védelmi Zrt. (4iG S&D) és az Axiom Space Inc. nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot írt alá közös űripari együttműködési lehetőségek feltárása, illetve fejlesztése érdekében, különös tekintettel a föld körüli adatközpont-szolgáltatások (Orbital Data Center - ODC) területén.

A partnerség érdekében a 4iG S&D valamint az Axiom Space Inc. közös munkacsoportot hoz létre, melynek feladata a fejlesztési területek vizsgálata lesz a vállalatok közötti szinergiák mentén.

A houstoni székhelyű űrinfrastruktúra-fejlesztő Axiom Space a kereskedelmi célú űrrepülés és az űrinfrastruktúra-fejlesztés területén tevékenykedik, a világ első kereskedelmi célú űrállomását építi. Az amerikai űripari vállalat mikrogravitációs kutatásokhoz biztosít megoldásokat, különös tekintettel az űrbéli adathálózatokra, adattárolásra és feldolgozásra. A magyar űrhajós program, a HUNOR szintén az Axiom Space partnere.

Aktívan gyűjti a 4iG az űripari partnereket, pénteken egy lengyel vállalattal, a Creotech Instruments nevű céggel írt alá nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot a vállalat, amelynek célja, hogy közösen beazonosítsák az európai űrszektor intézményeiben meghirdetett programokban a közös részvételi lehetőségeket és ezen túli együttműködési lehetőségeket, ezen együttműködési lehetőségek mentén megállapodás(ok)at készítsenek elő.

Az elmúlt hónapokban felpörögtek az események a 4iG űripari cégénél. A befektetők pedig nagy lelkesedéssel fogadták, hogy decemberben Jászai Gellért személyesen találkozott Elon Muskkal Floridában, ahol az űripari tervekről is szó esett, az árfolyam valóságos szárnyalásba kezdett. Bár konkrét részleteket nem árult el a cég a nagy figyelemmel övezett találkozóról, a 4iG arról beszélt, hogy szolgáltatásokkal, termékekkel és gyártókapacitással is kilépne az űrtechnológiában a nemzetközi piacokra.

Tavaly a 4iG az űripari tevékenységekre külön vállalatot alapított, minden űripari kompetenciáját a 4iG Space & Technology Zrt. alá szervezte ki, amit a műholdak tervezésével és gyártásával foglalkozó Remred 45 százalékos részesedésének felvásárlásával is megtámogatott. A vállalat egy jelentős beruházással megépíti Magyarország első űripari gyártóközpontját Martonvásáron, ami 2026-ban kezdheti meg működését. A 4000 négyzetméteres technológiai központ műholdak gyártására, összeszerelésére és tesztelésére is alkalmas lesz. A 4iG egy nagyszabású műholdprogramot is bejelentett, amelynek célja egy geostacionárius műhold, valami nyolc földmegfigyelési műholdból álló konstelláció pályára állítása 2032-ig, az innen származó adatokat pedig feldolgozná és értékesíteni a cég, amiből jelentős bevételt remél.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images