Elképesztő trükk az amerikai szankciók kijátszására: így játszadozik Kína a magánterminálokkal

Kína magánkézben lévő olajterminálok bevetésével játssza ki az orosz olajra kivetett amerikai szankciókat. Ez a megoldás lehetővé teszi, hogy a nagyobb kínai olajipari szereplők papíron tiszták maradjanak, és ne veszélyeztessék őket a büntetőintézkedések. Mindeközben továbbra is kedvezményes áron juthatnak hozzá az orosz — sőt, akár iráni — nyersolajhoz is, ami jelentős versenyelőnyt jelent számukra a nemzetközi piacokon.

A Bloomberg értesülései szerint több, magánkézben lévő kínai olajterminál fogadott olyan szankciókkal sújtott tankereket, amelyek orosz vagy iráni nyersolajat szállítottak. Ennek köszönhetően az úgynevezett „teáskanna-finomítók” - utalva a kis méretükre - továbbra is hozzájuthatnak a kedvezményes árú nyersolajhoz, ami a szigorú amerikai szankciók miatt túl kockázatos lenne a nagy állami kikötők számára.

ugyanis a magánterminálok működésére jóval kisebb a rálátás, így azok szabadabban vehetik át a tiltott vagy vitatott eredetű olajat.

Hogyan zajlik a folyamat?

Egyes terminálokat állami kézből magánvállalatoknak adnak el. Így azok már nem tartoznak közvetlenül a kiterjedt állami szabályozás alá, és szabadabban fogadhatják az amerikai szankciós listán szereplő tartályhajókat.

Így azok már nem tartoznak közvetlenül a kiterjedt állami szabályozás alá, és szabadabban fogadhatják az amerikai szankciós listán szereplő tartályhajókat. A szankciókkal sújtott nyersolajhoz az eredete miatt gyakran jelentős árengedménnyel lehet hozzájutni. A magánterminálok a kirakodás után biztosítják, hogy a hivatalos dokumentumokban jóval nehezebb legyen visszakövetni, pontosan honnan érkezett a szállítmány.

A magánterminálok a kirakodás után biztosítják, hogy a hivatalos dokumentumokban jóval nehezebb legyen visszakövetni, pontosan honnan érkezett a szállítmány. A vezető kínai olaj- és logisztikai vállalatok így mentesülnek a közvetlen szankciók vagy nemzetközi retorziók kockázatától, miközben a színfalak mögött továbbra is kihasználhatják a kedvező árú orosz vagy éppen iráni forrásokat.

Ez a fajta működés több kínai kikötőben is megfigyelhető. A keleti Shandong tartományban található Dongying kikötője akkor került rivaldafénybe, amikor egy szankcionált, orosz ESPO típusú nyersolajat szállító tartályhajó itt tudott kirakodni. Egy másik, Sanghajhoz közeli, szintén magántulajdonban lévő terminál olyan, feketelistás hajókat is fogadott már, amelyek több mint egymillió hordó orosz olajat szállítottak le összesen.

Kína olajimportjának jelentős részét korábban is Oroszországból és Iránból szerezte be, azonban a szankciók megszigorítása miatt a logisztikai útvonalak átrendeződnek. A magánterminálok bevonása nemcsak a helyi kikötőüzemeltetők és finomítók mozgásterét bővíti, de egyúttal új feszültséget generálhat Amerika és Kína között, hiszen kiskapukat kihasználva továbbra is áramlik a szankcionált olaj.

