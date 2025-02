Felpörögnek az események a 4iG-nál? Washingtonban tárgyal Jászai Gellért a SpaceX-el

A decemberi floridai találkozót követően most Washington D.C.-ben tárgyal a 4iG elnöke, Jászai Gellért a SpaceX-el űripari partnerségi lehetőségekről.

A decemberi Mar-a-Lago-i találkozó után most Washington D.C.-ben folytat megbeszéléseket a 4iG elnöke, Jászai Gellért a SpaceX-el a partnerségi lehetőségekről az űrtechnológiák, a kilövési szolgáltatások és a Starlink megoldásai területén.

Jászai Gellért Tim Hughes-al, a SpaceX Globális üzleti és Kormányzati ügyekért felelős alelnökével tárgyal

– derül ki a LinkedIn-en közzétett posztból.

Mint ismeretes, decemberben Jászai Gellért személyesen találkozott a SpaceX-et alapító Elon Muskkal Floridában, ahol az űripari tervekről is szó esett. Bár konkrét részleteket nem árult el a cég akkor a nagy figyelemmel övezett találkozóról, a 4iG arról beszélt, hogy szolgáltatásokkal, termékekkel és gyártókapacitással is kilépne az űrtechnológiában a nemzetközi piacokra.

A 4iG ambiciózus tervekkel rendelkezik az űrtechnológia területén. Tavaly az űripari tevékenységekre külön vállalatot alapított, amit a műholdak tervezésével és gyártásával foglalkozó Remred 45 százalékos részesedésének felvásárlásával is megtámogatott. A 4iG egy jelentős beruházással megépíti Magyarország első űripari gyártóközpontját Martonvásáron, ami 2026-ban kezdheti meg működését. A 4000 négyzetméteres technológiai központ műholdak gyártására, összeszerelésére és tesztelésére is alkalmas lesz. A 4iG egy nagyszabású műholdprogramot is bejelentett, amelynek célja egy geostacionárius műhold, valami nyolc földmegfigyelési műholdból álló konstelláció pályára állítása 2032-ig, az innen származó adatokat pedig feldolgozná és értékesíteni a cég, amiből jelentős bevételt remél.

A 4iG űripari leányvállalata, az Űr és Védelmi Zrt. folyamatosan gyűjti a partnereket, az elmúlt napokban több bejelentést is tettek. Pénteken egy lengyel vállalattal, a Creotech Instruments nevű céggel írt alá nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot a vállalat, amelynek célja, hogy közösen beazonosítsák az európai űrszektor intézményeiben meghirdetett programokban a közös részvételi lehetőségeket és ezen túli együttműködési lehetőségeket, ezen együttműködési lehetőségek mentén megállapodás(ok)at készítsenek elő. Két napja pedig a houstoni székhelyű űrinfrastruktúra-fejlesztő Axiom Space nevű céggel írt alá nem kötelező érvényű szándéknyilatkozatot a 4iG közös űripari együttműködési lehetőségek feltárása, illetve fejlesztése érdekében, különös tekintettel a föld körüli adatközpont-szolgáltatások (Orbital Data Center - ODC) területén.

A decemberi találkozó hírét kitörő lelkesedéssel fogadták a befektetők, valósággal kilőtt a 4iG árfolyama, csak idén több mint 50 százalékos pluszban van a papír.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ