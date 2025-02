Meglepetés az Alibabától, kilőtt az árfolyam

Az Alibaba részvényei jelentősen emelkedtek az amerikai piacnyitás előtt, miután a kínai technológiai óriás jelentős nyereségnövekedést jelentett be a negyedik negyedévről. A vállalat felhőalapú szolgáltatásai és e-kereskedelmi szegmense kiemelkedően teljesített - jelentette a CNBC

A vállalat nettó bevétele 240 százalékos emelkedést követően 48,945 milliárd jüant ért el a december 31-én záruló negyedévben, ami jelentősen meghaladta az elemzők által várt 40,6 milliárd jüanos előrejelzést.

Eddie Wu vezérigazgató kiemelte, hogy a negyedéves eredmények jelentős előrelépést mutatnak a "felhasználóközpontú, AI-vezérelt" stratégiájukban, és a fő üzletágak növekedése újra felgyorsult.

A felhőalapú szolgáltatások bevétele 13 százalékkal 31,7 milliárd jüanra nőtt, míg a mesterséges intelligenciához kapcsolódó termékek bevétele már a hatodik egymást követő negyedévben produkált háromszámjegyű növekedést.

A vállalat technológiai tevékenységeit különös figyelem övezi, különösen az Apple-lel kötött partnerség bejelentése óta, amely keretében a AI-funkciókat vezetnek be az iPhone-okba Kínában. Az Alibaba idén mutatta be a Qwen nevű AI-technológiájának 2.5-ös verzióját, amely állítólag felülmúlja a helyi startup DeepSeek modelljét is.

A mesterséges intelligencia kora egyértelmű és hatalmas igényt támaszt az infrastruktúra iránt. Agresszívan fogunk befektetni az AI infrastruktúrába. A felhő- és AI-infrastruktúrába tervezett beruházásaink a következő három évben meghaladják azt, amit az elmúlt évtizedben költöttünk.

- mondta Wu.

A kulcsfontosságú üzletágak közül a Taobao és Tmall Group 5 százalékos bevételnövekedést ért el 2024-ben, míg a nemzetközi digitális kereskedelmi csoport (amibe például az AliExpress tartozik) 32 százalékos növekedést mutatott.

A vártnál erősebb számok hatására az Alibaba USA-ban jegyzett ADR-jei 9,6 százalékos pluszban indíthatják a kereskedés. A papírok év eleje óta több mint 50 százalékkal emelkedtek.

