Te tudod, hogy hányszor kell döntést hoznod egy nap?

A kutatók szerint egy átlagos felnőtt naponta körülbelül 35 ezer döntést hoz, és ez csak a tudatos döntéseket foglalja magában.

A The Decision Lab szerint a döntési túlterheltség az a jelenség, amikor nehézséget okoz a választás sok lehetőség közül, különösen akkor, ha minden opció egyformán értékesnek tűnik. Jorge Cham mérnök-karikaturista és Dwayne Godwin idegtudós 'Out of Your Mind' című könyvükben azt vizsgálják, hogy a túl sok választási lehetőség miként van negatívan az emberre.

A szerzők szerint a kimaradástól való félelem (FOMO) miatt hajlamosak vagyunk magunkat másokhoz hasonlítani, ami gyakran vezet önmagunk megkérdőjelezéséhez. A közösségi média korában ez a jelenség még erőteljesebben jelentkezik. Még ha elégedettek is vagyunk jelenlegi helyzetünkkel, mások látszólag jobb döntései boldogtalanná tehetnek minket. Ezt támasztja alá egy tanulmány is, amely kimutatta: az emberek boldogsága nőtt a jövedelmük emelkedésével, de csökkent, ha úgy érezték, hogy kevesebbet keresnek másoknál.

A megoldást a buddhista szerzetesek példája jelentheti, akik az egyszerűségre és minimalizmusra törekednek. A kevesebb választási lehetőség segít elkerülni a komplex döntésekkel járó stresszt és szorongást, ami nagyobb tisztánlátáshoz és nyugalomhoz vezet. A szakértők azt javasolják, hogy úgy alakítsuk életünket, hogy elegendő, de nem túl sok választási lehetőségünk lesz. Ha pedig elkerülhetetlen a sok választási lehetőség, érdemes kikérni mások véleményét a döntéshozatal során - tanácsolja cikkében a CNBC.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images