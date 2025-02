Feltámadhat egy legendás európai autómárka

Visszatérhet a még az Egyesült Államokban is egykor nagyon népszerű autómárka, a Yugo. A híres jugoszláv típus egykor alacsony ára miatt volt közkedvelt.

A projekt egyelőre lassan halad, de a védjegyjogok már megszerezték és elkészültek a vázlatok egy modern Yugo hatchbackről. A márka feltámasztói ismét az alacsony áru autók szegmensét célozzák meg, és várhatóan a technikai alapokat valószínűleg egy másik gyártótól szerezik majd be – számolt be a Car and Drive.

A Yugo eredetileg a Zastava Yugo GV néven volt ismert, és 3990 dolláros induló árral ez volt a legolcsóbb autó az amerikai piacon, ahol sikeresen megvetette a lábát.

Ezzel együtt igazán a KGST-országokban és a Balkánon futott be nagy karriert.

A visszatérés mögött Aleksandar Bjelić szerb professzor áll, aki megszerezte a márka jogait. A fejlesztés még a koncepciós fázisban van, de a terv az, hogy

2027-ben mutatnak be egy működő prototípust.

A Yugo valószínűleg egy kis benzinmotort kap, és a márkatulajdonos reményei szerint Kelet-Európában, ahol a Yugo eleve nagyon népszerű volt alacsony ára miatt, újra befuthat.

A Yugo első PR-akciója egy klasszikus Zastava modellekkel történő útvonal lesz Kragujevacból a Kilimandzsáróig. Ha a modern expedíció sikeres, az jelentősen javíthatja a márka megítélését.

Az első modell, a Yugo 45, 1980-ban jelent meg, és a Fiat 127 alapjaira épült. A Yugo az egyik legolcsóbb autóként vált ismertté világszerte, különösen az Egyesült Államokban, ahol a Malcolm Bricklin vállalkozó révén 1985-ben kezdték forgalmazni. Bár kezdetben népszerű volt az alacsony ára miatt, a rossz minőség, a megbízhatatlansága és a biztonsági problémák gyorsan rontották hírnevét. Az 1990-es években a délszláv háború, valamint 1999-ben a Zastava gyár bombázása jelentős csapást mértek a márkára.

A gyártás végül 2008-ban szűnt meg, és a Yugo azóta az autóipar egyik legismertebb, de egyben leginkább gúnyolt modelljeként él a köztudatban.

Címlapkép forrása: Klietz/ullstein bild via Getty Images