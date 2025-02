Újra itt a vadnyugat: 1,5 milliárd dollárnyi kriptoeszközt loptak el

A Bybit kriptotőzsde közölte, hogy

az egyik tárcáját feltörték, aminek következtében 1,5 milliárd dollár értékű kriptopénzt loptak el.

Egy hacker átvette az irányítást a Bybit egyik offline ethereum tárcája felett

- közölte Ben Zhou, a tőzsde vezérigazgatója pénteken az X-en.

Becslések szerint 1,5 milliárd dollárnyi eszköz áramlott ki a tárcából egy sor gyanús tranzakció során - derül ki ZachXBT on-chain elemző Telegramon közzétett bejegyzéseiből.

Az Arkham kutatócég megerősítette a tőzsdéről való kiáramlást, és azt írta az X-en, hogy "a pénzeszközök új címekre kezdtek vándorolni, ahol eladják őket", és eddig 200 millió dollár értékben adtak el eszközöket.

Bybit ETH multisig cold wallet just made a transfer to our warm wallet about 1 hr ago. It appears that this specific transaction was musked, all the signers saw the musked UI which showed the correct address and the URL was from . However the signing message was to change @safe